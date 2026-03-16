Публичното предприятие за държавни пътища (PESR) на Северна Македония обяви, че е подписало анекс към споразумението си с китайската корпорация Sinohydro за завършване на магистралата Кичево-Охрид, осигурявайки допълнителни 186 милиона евро инвестиция, съобщават местните медии.

Както Money.bg вече писа, магистралата се строи вече 12 години и до момента струва над 600 милиона евро.

Това е осмият анекс към Споразумението за изграждане на този ключов за страната и региона инфраструктурен проект, което наскоро беше одобрено от парламента. Новото споразумение към договора дава на китайската компания краен срок до 31 май 2027 година.

От "Държавни пътища" обясняват, че парите са необходими за извършване на непредвидени и допълнителни строителни работи, които са необходими за пълното завършване на проекта.

"Необходими са рекултивация на 14 свлачища и осигуряване на глобална стабилност, еластични буферни огради, изграждане на контролен център, както и допълнителна работа за изграждане на паралелни пътища. Това е преодоляло предизвикателствата по проекта със склонове и свлачища и строителните дейности могат да продължат по-интензивно."

57-километровият участък започна строителството преди 12 години. До момента са похарчени около 558 милиона евро, а за движение са пуснати 40 километра от магистралата.

През последните години китайският конгломерат Sinohydro често е обвиняван в корупция, като междувременно не спира да печели ключови обществени проекти в Северна Македония. Компанията беше в черния списък на Световната банка, когато спечели търга за магистралата Кичево-Охрид.