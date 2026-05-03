Гърция ускорява реализацията на Северния пътен коридор на Крит (VOAK) - инфраструктурен проект, който вече се определя като най-мащабната и технически сложна пътна инвестиция на острова. С обща дължина от около 187 километра новата магистрала ще изгради изцяло нова транспортна ос по северното крайбрежие на Крит, свързвайки района на Кисамос и Ханя през Ретимно и Ираклион до Агиос Николаос.

За разлика от обикновената модернизация на съществуващ път, VOAK представлява напълно ново трасе, проектирано по стандарти, близки до основните европейски магистрални коридори, с контролирани входове и изходи, разделени платна и комплексна инженерна инфраструктура. Това превръща проекта не просто в транспортна инвестиция, а в цялостно препроектиране на начина, по който се движи островът по оста запад-изток.

3 паралелни "обекта"

Проектът се реализира като дългосрочна концесия, допълнена от публично-частно партньорство и държавно финансирани участъци, което на практика разделя трасето на 3 взаимосвързани режима на изпълнение. Основният и най-дълъг сегмент между Ханя и Херсонисос, в района на Ираклион, е предмет на концесионния договор и формира гръбнака на бъдещата магистрала. Към него се добавя участъкът Херсонисос - Неаполи, реализиран чрез PPP модел, както и държавният сегмент от Неаполи до Агиос Николаос.

Източник: iStock

Тази хибридна структура позволява проектът да бъде финансиран и изпълняван паралелно, но също така го прави и значително по-сложен от гледна точка на координация, срокове и синхронизация на отделните части. Именно тази комбинация от различни модели на реализация е една от причините VOAK да бъде определян като уникален за гръцката инфраструктурна практика.

По отношение на инженерния си обхват магистралата включва десетки големи съоръжения, които я доближават до най-сложните европейски пътни проекти. Трасето предвижда изграждане на множество тунели, мостове и пътни възли, като в техническия дизайн са заложени 43 пътни възела, 23 тунела, 89 моста, както и голям брой подлези и надлези, включително специални участъци тип "cut & cover". Това означава, че значителна част от трасето ще бъде изграждана в силно урбанизирана или географски сложна среда, особено в районите около големите градове на северния бряг на острова.

Общата стойност на проекта се оценява на около €2 милиарда, като финансирането е структурирано основно чрез концесионен модел с допълнително участие на публични средства. Този модел предполага дългосрочен ангажимент на частен оператор срещу бъдещи приходи, което е типична практика за големи инфраструктурни коридори в Южна Европа, но в случая е приложена в изключително мащабна и комплексна форма.

Източник: iStock

Според официалните планове завършването на целия пътен коридор е предвидено около 2030 година, като отделни участъци ще бъдат въвеждани поетапно в експлоатация още преди пълното приключване на строителството. Това означава, че ефектът от проекта ще се натрупва постепенно, а не еднократно при финалното му завършване.

В момента строителните дейности вече са активни по ключови участъци в трите основни градски зони на острова - Ханя, Ретимно и Ираклион. Част от трасетата са в напреднала фаза на подготовка и строителство, докато други навлизат в реална строителна активност след приключване на проектиране, съгласувателни процедури и технически проверки. Паралелно с това се изпълняват и мерки за повишаване на безопасността по съществуващия северен път, който временно поема основния трафик и остава единствената пътна връзка между западната и централната част на острова.

Сегашната пътна артерия на северен Крит е известна като натоварена и рискова, с комбинация от остри завои, смесен трафик и ограничена инфраструктура за скоростно движение. Именно това е една от основните причини за изграждането на изцяло нова магистрала, вместо разширяване на съществуващото трасе. Новият VOAK е проектиран да елиминира директните конфликтни точки в движението чрез разделени платна, контролирани кръстовища и модерни системи за сигнализация и управление на трафика.

Според официалните очаквания, след завършването на проекта времето за пътуване между Ханя и Ираклион ще бъде намалено до приблизително 70 минути. Това съкращаване не е само транспортен ефект, а ключов фактор, който променя икономическата логика на острова, като на практика превръща двете най-големи градски зони в по-тясно свързано функционално пространство.

Икономическият ефект от проекта се очаква да надхвърли чисто транспортните параметри. По-кратките и предвидими пътувания ще позволят по-интензивна вътрешна мобилност на населението, по-лесна свързаност между туристическите зони и по-добра интеграция на по-малките населени места по северното крайбрежие. Това е особено важно за Крит, където икономиката е силно зависима от туризма, но в същото време е географски разпределена по продължение на острова.

В този смисъл VOAK не се възприема единствено като транспортен проект, а като структурна промяна в начина, по който функционира Крит като икономическо и социално пространство. Макар реализацията да е дългосрочна и поетапна, ефектите вече започват да се проявяват чрез активното строителство и постепенното отваряне на отделни участъци, което прави проекта един от най-значимите инфраструктурни процеси в съвременна Гърция.