Водещият в света провайдър на борсови индекси MSCI Inc. ще прекласифицира Гърция в категорията на страни с развит пазар (developed markets) за индекси на фондови борси. Промяната ще влезе в сила през май 2027 г., обяви провайдърът на индекси.

Страната беше прекласифицирана като развиващ се пазар (emerging markets) през 2013 г. в разгара на дълговата криза там. Гърция беше първата в света и е единствената страна в еврозоната, която към момента не е класифицирана като развит (борсов) пазар.

MSCI започна консултации с международни институционални инвеститори относно посочената прекласификация през януари 2026 г. По-голямата част от тях подкрепиха връщането на страната в категорията на развитите пазари, се отбелязва в документа на MSCI, пише Интерфакс.

Решението на MSCI бележи важен етап във финансовото възстановяване на Гърция от продължителна дългова криза, която едва не доведе до излизането ѝ от еврозоната и изискваше три международни спасителни финансови програми на обща стойност над 240 милиарда евро.

Други провайдъри на индекси - FTSE Russell и S&P Global Ratings - прекласифицираха страната като развит пазар през миналата година.

Водещи световни агенции за кредиетн рейтинг повишиха рейтинга на Гърция до инвестиционен през 2023 г.

"Преходът на Гърция от настоящия статут на развиващ се борсов пазар обратно към статут на развит пазар, отразява напредъка, постигнат от пазарните регулатори на страната", се казва в изявление на MSCI.

"Участниците на пазара отбелязаха, че пазарната инфраструктура на Гърция вече е в съответствие със стандартите на развитите европейски пазари", отбелязат от провайдъра на индекси.

Очаква се прекласификацията на Гърция да разшири интереса на инвеститорите и да подобри ликвидността на местния фондов пазар.

Как се стигна до незавидното положение на фондовия пазар на Гърция

Водещият световен провайдър на индекси MSCI Inc. през 2013 г. понижи оценката на гръцкия фондов пазар, премествайки го от категорията на развитите пазари в категорията на развиващите се пазари. По този начин, Гърция стана първата страна в света, която загуби статута си на развит пазар, който MSCI ѝ присвои през 2001 г.

Според доклада тогава, индексът MSCI Greece вече не съответстваше на изискванията за бенчмаркове за развитите пазари по отношение на кредитната активност, отпускането на ценни книжа на заеми, продажбите на къси позиции и оборота.

По информация на Bloomberg от 2013 г., общата пазарна капитализация на гръцкия фондов пазар тогава беше рухнала с 91% спрямо 2007 г. на фона на рецесията и дълговата криза в страната.

Теглото на MSCI Greece в MSCI World през 2013 г. падна до 0,01%, от 0,16% през май 2010 г.

В резултат на преразглеждането на статуса на гръцкия фондов пазар през 2013 г., много инвеститори го напуснаха.