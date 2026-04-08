От следващата година в Гърция ще е задължително използването на приложение за родителски контрол, предназначено да блокира достъпа на деца под 15 години в социалните мрежи. Неспазването може да доведе до глоби.
Това е отговорът на властта в Атина, с който обяви война на дигиталната зависимост сред подрастващите.
Проблемите със съня, нарастващата тревожност у децата и пристрастяващите платформи са довели до тази мярка, съобщават от правителството на Кириакос Мицотакис. Премиерът на Гърция смята, че може да "тласне Европейския съюз в тази посока".
"Детският портфейл"
Ще се интегрира държавното приложение "Kids' Wallet". Ако дете иска да влезе в TikTok или Instagram например, системата ще проверява дигиталната му самоличност в реално време чрез генериран баркод, и ако няма навършени 15 години, няма да го допуска.
Приложението не е ново, и вече се използва там за блокиране на покупки на тютюн и алкохол от непълнолетни. Търговците на дребно сканират баркод на дете, за да потвърдят възрастта му.
Платформите ще бъдат задължени да интегрират проверката в приложенията си.
Силна подкрепа
Според данни на социологическата агенция ALCO, в Гърция има обществен консенсус по въпроса. Цели 80% от възрастните подкрепят твърдите ограничения. 57% обаче смятат, че децата пак ще намерят начин да я заобиколят.
2/3 от подрастващите, използващи социални мрежи в Гърция, учат все още в начално училище, става ясно от Центъра за безопасен интернет в Атина.
Забрана за едно, но свобода за друго
Законът удря социалните мрежи, но оставя широко отворени вратите към далеч по-мрачни кътчета на мрежата.
Новите правила определят едно 14-годишно като "персона нон грата" в TikTok, но то ще продължава да има безпрепятствен достъп до онлайн хазарт, порнография или платформи за игри с неясен произход.
Според различни експерти ако държавата претендира, че спазва психичното здраве на подрастващите, но регулира само "лайковете", тя не решава проблема с дигиталната зависимост. По-скоро би пренасочила трафика към по-лоши места в интернет.
Светът се променя
Миналата година Австралия стана първата страна в света, която нареди на водещите социални мрежи да премахнат акаунтите на лице под 16-годишна възраст.
Индонезия също започна да прилага подобен вид забрани за социалните мрежи. През март страната изпрати писма до Google и Meta заради неспазването на закона.
Още това лято Австрия заяви, че също ще забрани достъпа до онлайн платформи - но за деца до 14-годишна възраст.
Такива идеи идват и от правителствата на Великобритания, Словения, Испания и Дания.