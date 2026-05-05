Правителството на Гърция планира да облага печалбите от криптовалути, като се очаква законопроектът да бъде внесен в парламента до края на месец юни, съобщава Ekathimerini. Министерството на националната икономика и финанси е в последния етап от изготвянето на разпоредбите на законопроекта, като данъчната им ставка остава отворена.

Според очакванията типичният сценарий предвижда данък върху капиталовите печалби между 15-20% върху печалбите от криптовалути, за да могат инвестираните средства да бъдат признати от данъчните власти.

Законът ще се прилага със задна дата, така че тези, които вече имат печалби от продажба на криптовалути, ще могат да ги използват, при условие че необходимите подкрепящи документи и доказателства, посочени в разпоредбите на закона, бъдат представени на данъчната администрация.

Законопроектът се фокусира върху създаването на регулаторна рамка за експлоатацията и мониторинга на криптовалутите и други виртуални активи, установяването на рамка за данъчното третиране на криптовалутите - които са форма на инвестиция - като се вземат предвид най-добрите международни практики, както и разработването на рамка за мониторинг на криптовалутите и борба с използването им за незаконни дейности.

В много страни от ЕС данъчното облагане на криптовалутите вече е наложено или предстои да бъде наложено, главно върху печалбите, произтичащи от продажби или други транзакции. Например във Франция се налага фиксирана ставка от 30% върху печалбите от продажбата на криптовалути от физически лица.

В Италия данък върху капиталовите печалби от 26% се прилага върху печалбите от криптовалути, които надвишават определен праг. В Испания печалбите се облагат с прогресивна ставка на капиталовите печалби, от 19% до 28%. В Дания печалбите се третират като доход и се облагат с високи ставки, като има предложения за облагане дори на несъбрани печалби.

В Швеция се прилага ставка от 30% върху печалбите от криптовалути. Като цяло в ЕС печалбите от криптовалути вече се облагат с данък или като капиталови печалби, или като доход. Някои държави предвиждат освобождавания или облекчения, като например данъчно облагане само ако продажбата е извършена в рамките на определен период от време.

Атина започна да установява правила за криптовалутите и задължителния автоматичен обмен на информация от декларираните доставчици на услуги за криптоактиви.