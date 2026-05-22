Президентът на Франция Еманюел Макрон призова за затягане на регулацията върху криптоактивите, предупреждавайки, че без адекватен надзор светът рискува да се върне към "новия Див Запад", което може да бъде експлоатирано от престъпници и терористи, съобщават световните агенции.

Макрон направи изявлението на конференцията "No Money for Terror", организирана във Френското министерство на финансите.

Данните на Chainalysis - водеща компания за анализ на блокчейн транзакции - показват, че адреси, свързани с незаконна дейност, са получили активи на стойност най-малко 154 милиарда долара през 2025 г. Това представлява ръст от 162% спрямо предходната година.

Въпреки тревожната тенденция незаконните транзакции все още представляват под 1% от общата глобална крипто активност.

"Няма устойчив и мирен свят, няма регулация и финансова стабилност за нашите страни, ако по някакъв начин изобретим отново Дивия Запад, който вече регулирахме", заяви Макрон, цитиран от френския финансов канал BFM Business.

"Нека не позволяваме криптоактивите да създават възможности за престъпници и терористи или начини за заобикаляне на правилата, които сме създали", добави той.

Франция разполага с регулаторна рамка за дигитални активи от 2019 г., когато беше въведен режимът за доставчици на услуги с дигитални активи под надзора на Органа за финансови пазари (AMF).

Националната уредба впоследствие беше заменена от европейския регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets) - рамката на Европейския съюз за криптоактивите, която въведе по-строги изисквания за съответствие и защита на инвеститорите в целия блок.

Призивът на Макрон идва в момент, когато дебатът за регулацията на криптовалутите се изостря в глобален мащаб. В САЩ администрацията на Тръмп демонстрира подчертано либерален подход, а редица държави се колебаят между стимулиране на иновациите и ограничаване на рисковете. Позицията на Париж очертава линия, по-близка до традиционния финансов надзор.

Изказването на Макрон съвпада и с нарастваща вълна от физически нападения срещу притежатели на криптовалути във Франция. Престъпниците все по-често ги атакуват с цел принудително прехвърляне на дигитални активи.

Въпреки това специалистите отбелязват, че криптотранзакциите остават проследими чрез блокчейн технологията, а в случаи на изнудване определени активи могат да бъдат замразени от платформите емитенти.