Великобритания, която засилва регулациите над криптовалутите, подготвя ново законодателството, което да ограничи използването на дигитални активи в политическото финансиране. Британски парламентарен комитет призова за незабавно спиране на даренията в криптовалути към политически партии, позовавайки се на нарастващи рискове за националната сигурност и възможно чуждестранно влияние, съобщават британските медии, цитирайки доклад по темата.

В нето съвместният комитет по национална сигурност към Британския парламент препоръчва на правителството да въведе "незабавен мораториум върху крипто даренията", докато не бъдат създадени по-строги регулаторни правила преди следващите парламентарни избори, планирани до 2029 г.

Предложените мерки предвиждат създаването на специализирано звено за контрол върху политическите финанси, както и значително намаляване на прага за деклариране на дарения - от над 11 000 паунда до едва 500 паунда. Предлага се и увеличаване на максималните наказания до три години лишаване от свобода при нарушения, свързани с чуждестранно финансиране.

Препоръките идват на фона на засилени опасения относно опити за влияние върху външната политика на Великобритания, включително отношенията със САЩ, Европейския съюз и Украйна.

Въпреки че даренията в криптовалути към момента са законни на Острова при определени условия, регулаторите и законодателите все по-често поставят под въпрос тяхната прозрачност. Според доклада, криптодаренията създават ненужен и много висок риск за доверието в политическата система. Те могат да прикриват произхода на финансите.

Предложенията за мораториум подчертават нарастващото напрежение между иновациите във финансовите технологии и нуждата от защита на демократичните процеси. Докато криптовалутите предлагат нови възможности за финансиране, липсата на прозрачност и контрол остава ключов риск.

И докато на крипто даренията не се гледа с много добро око на много места в Европа, отвъд океана ситуацията е доста различна. В САЩ тези дарение са не просто разрешени, а дори са насърчавани в определени ситуации. Дарителите могат да използват активи като Биткойн и Етериум, като се възползват от данъчни облекчения, сред които избягване на данък върху капиталовите печалби при даряване на поскъпнали активи, тъй като данъчната служба третира криптовалутите като собственост.