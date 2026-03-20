Първият нов мотрисен влак за БДЖ от 2008 г. насам беше представен официално на Централна гара от служебния транспортен министър Корман Исмаилов.

Това е първият от общо 25 състава на Skoda, които бяха купени по проект за 326,7 млн. евро, от които 261,4 млн. евро са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите 65,3 млн. евро по Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027.

Договорът предвижда чешката компания да отговаря за поддръжката и ремонта на влаковете за период от 15 години, както и за обучението на машинисти и технически персонал.

Министърът посочи, че новите влакове отговарят на съвременните европейски стандарти за ефективност, безопасност, скорост и комфорт. Те разполагат с 333 седящи места, развиват скорост до 160 км/ч и са предназначени основно за крайградски превози.

Композициите предлагат модерни удобства за пътниците, сред които информационни системи, безжичен интернет, електрически контакти и USB портове, видеонаблюдение, както и условия за хора с намалена подвижност, включително места за велосипеди и детски колички.

Първите два влака са пристигнали в страната в началото на март, като доставките ще продължат поетапно през следващите месеци. След приключване на необходимите процедури по сертифициране те ще бъдат въведени в експлоатация и ще обслужват основни крайградски линии. Първоначалната информация беше, че това ще може да се случи още през април.

Служебният министър изрази очакване процесът по въвеждането им да бъде ускорен.

Предстоят значителни инвестиции както в железопътната, така и в пътната инфраструктура в България, заяви Исмаилов.