Румънският орган за железопътна реформа (ARF) възложи на Siemens Mobility договор за доставка на 12 двувагонни електрически мотрисни вагона, задвижвани с водород, базирани на платформата Mireo Plus H. Това бележи първия договор за водороден влак в Румъния и един от първите водородни проекти в Източна Европа, заявиха от компанията, цитирани от Romania Insider.

Споразумението включва доставка на влаковете, както и пълна поддръжка и ремонтни услуги за първоначален срок от 15 години. Влаковете трябва да бъдат пуснати в експлоатация през 2029 г.

Mireo Plus H разполага с електрическа система за задвижване, базирана на водородни горивни клетки, допълнена от съхранение на енергия от батерии. Батериите се зареждат или чрез системата с горивни клетки, или чрез регенеративно спиране.

Влаковете са конфигурирани като съчленени двузвенни влакови композиции с максимална експлоатационна скорост 120 км/ч. Всяка влакова композиция предлага 131 фиксирани седалки плюс пет сгъваеми седалки. Влаковете могат да се експлоатират с многократна тяга от до две съединени единици.

Дейностите по поддръжката ще се извършват на местно ниво в Румъния, включително в специално депо в Букурещ, от персонала на Siemens Mobility, подкрепен от системи за дигитална поддръжка и управление на автопарка Railigent X.

Като заменят дизеловия подвижен състав, новите водородни влакове ще допринесат за значително намаляване на емисиите и шума в регионалния железопътен транспорт, съобщиха от компанията.

"С Mireo PlusH комбинираме доказана регионална влакова платформа с най-съвременна водородна технология, позволявайки железопътни операции с нулеви емисии по неелектрифицирани линии", обяснява Андре Роденбек, главен изпълнителен директор на подвижния състав в Siemens Mobility.