Българската технологична компания Hydrogenera обяви сключването на ключов международен договор за доставка на 2 MW водородна система. Сделката ще достави водородна система с мощност 2 MW за проект за производство на зелен водород, насочен към индустриални потребители в Германия.

Проектът се финансира с грант от германското правителство, което представлява ключова стъпка в утвърждаването на компанията като надежден партньор в развитието на стратегическа водородна инфраструктура в Европа, става ясно уведомление на компанията до Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса.

Системата ще бъде въведена в експлоатация в Украйна и ще осигурява водород с чистота 99.999% за индустриални клиенти в Германия, като създава устойчива трансгранична верига на доставки.

Общата стойност на договора, включително поддръжката на оборудването за период от 1 година, възлиза на 45,41% от общите приходи на компанията, или 2 милиона евро.

Проектът разширява портфолиото на Hydrogenera в сегмента на много-мегаватовите водородни системи и потвърждава способността на компанията да участва в комплексни проекти с международен обхват и публично финансиране.