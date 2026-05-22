Австрийската строителна група Wienerberger подписа споразумение за придобиването на сръбската компания Univerzum Export-Import DOO, която е един от водещите производители на керамични тухли в Сърбия. Сделката е част от стратегията на Wienerberger за разширяване на присъствието й в Югоизточна Европа, където строителният сектор остава сред най-бързо растящите в региона.

Univerzum разполага с 2 производствени бази - в Аранджеловац и Инджия, и има около 200 служители. Според прогнозите компанията може да достигне приходи от около €20 милиона през настоящата година.

С придобиването Wienerberger укрепва позициите си на сръбския пазар на строителни материали, където керамичните тухли продължават да са основен материал в жилищното строителство. Компанията очаква ръстът на строителната активност и ограниченото предлагане на жилища в региона да подкрепят търсенето през следващите години.

Сделката предвижда поетапно придобиване на 100% от капитала на Univerzum Export-Import DOO. Финализирането й зависи от одобрение от сръбските регулатори за защита на конкуренцията. До приключването на процедурата двете компании ще продължат да работят като отделни юридически лица.

Wienerberger вече има производствена мрежа за стенни строителни материали в България, Румъния, Хърватия и Унгария, а сръбската компания ще допълни регионалното й присъствие на Балканите.

В България Wienerberger присъства от 2005 г. Компанията разполага с 3 завода - в Луковит, Елин Пелин и Ботевград, и има над 250 служители. Първото голямо производство на групата у нас започва след модернизацията на завода в Луковит през 2006-2007 г. Той се превръща в основната база на компанията за производство на керамични блокове за местния пазар.