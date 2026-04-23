По-голямата част от руските компании са замразили наемането на персонал до края на годината, тъй като отслабващото търсене се отразява на икономиката. Това става ясно от доклад на Централната банка на страната, цитиран от The Moscow Times.

Констатациите сочат широка промяна на пазара на труда след няколко години на остър недостиг на работна ръка, което предполага, че забавящата се икономическа активност започва да облекчава натиска върху работодателите - макар и без да предизвиква масови съкращения.

Около 64% ​​от анкетираните от регулатора компании заявиха, че не планират да променят броя на персонала тази година, позовавайки се на слабото търсене на техните продукти. Делът е най-висок в транспорта и логистиката, докато фирмите в промишлеността, минното дело и производството са по-малко склонни да съобщават за замразяване на наемането на персонал. Делът на предприятията, които съобщават за недостиг на работна ръка, е спаднал до 51% през март, най-ниското ниво от две години насам.

"Работодателите се отдалечават от масовото набиране на персонал към по-целенасочени решения за наемане", заяви пред бизнес ежедневника "Комерсант" Дарина Медведникова, младши изследовател в Института за приложни икономически изследвания към Президентската академия.

Тя допълва, че се очаква търсенето на работници да намалее най-рязко в строителството и производството, особено в производството на строителни материали, както и в секторите на образованието, здравеопазването и културата.

Мащабни съкращения все още не са се случили. Около 14% от компаниите заявиха, че обмислят намаляване на персонала, за да намалят разходите, но с не повече от 10% от работната си сила. В същото време една от всеки пет фирми все още планира да увеличи броя на служителите. Динамиката на заплатите остава смесена.

Около 40% от компаниите възнамеряват да повишат заплатите с 10-15% до края на годината, докато приблизително една трета заявиха, че може да намалят заплатите, а една четвърт не планират никакви промени.

Вместо пълни съкращения, много работодатели се обръщат към намалено работно време. Броят на служителите, работещи на непълно работно време, достигна рекордните 1,6 милиона през четвъртото тримесечие на миналата година, което спомогна за поддържането на безработицата на исторически ниски нива.

Нивото на безработица в Русия е било 2,1% през февруари.

"Договорите за непълно работно време позволяват на компаниите бързо да намалят разходите за труд, без да усложняват бъдещото наемане, ако условията се подобрят", коментира Владислав Биханов, партньор в компанията за подбор на персонал Cornerstone.

Много фирми в минното дело и производството вече са прехвърлили работниците си на четири, или дори тридневни работни седмици.