Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ е сключил предварителен договор за продажбата на една от знаковите офис сгради в портфолиото си - Kambanite Green Offices в София, става ясно от официално съобщение.

Продажната цена на имота възлиза на 17 милиона евро без ДДС, като 10% вече са получени като задатък. Ако сделката бъде затворена, тя със сигурност ще е една от най-големите при този тип сгради у нас през годината.

От информацията, качена на платформата x3news не става ясно кой е купувачът, както и каква е концепцията му за развитието на Kambanite Green Offices.

Сградата е разположена върху парцел с площ от 10,6 дка, общото ѝ РЗП е 13 205 квадратни метра, от които 9356 квадратни метра са отдаваеми офис площи и прилежащи помещения. Има също ресторант на площ от 420 кв.м, както и 214 паркоместа, от които 74 - в подземен паркинг. Осигурен е лесен достъп до околовръстния път.

Източник: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

Сред допълнителните екстри са двойната оптична свързаност, осигуреното резервно електрозахранване, обособените сървърни помещения и LEED сертификата за устойчивост.

Сред наемателите са телекомуникационната компания Neterra, логистичната TEU Group, доставчикът на данни Dynata, както и подразделението на Konica Minolta за бизнес решения.

Предстои финализирането на пълен правен, фактически и технически преглед и анализ на имота, което е условие за подписването на окончателен договор за продажба, подчертават от Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ.

Източник: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

При успешно завършване на продажбата фондът ще остане с два бизнес имота - Сграда 1 в Бизнес Парк София и Synergy Tower, която е най-голямата на територията на София Тех Парк.