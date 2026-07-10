Облачните технологии от две десетилетия не са новост, но и днес те носят реална стойност само когато са внедрени по правилния начин. Амбицията на българската компания Cloud Office е да прави именно това - и то като водещ партньор на бизнес в Централна и Източна Европа.
Именно поради тази причина две години след успешното си стъпване на гръцкия пазар, тя прави следващата си крачка - към Кипър. Това е икономика със стабилен растеж, който изпреварва повече от двойно Еврозоната и основен мотор са ICT и услугите - именно секторите, на които Cloud Office може да предложи много с офиса си в Никозия.
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Родната компания стъпва на кипърска земя със присъствие зад гърба си от над 800 корпоративни клиенти в цяла Европа. Партнира си с Google Cloud и Amazon Web Services (AWS) - световни доставчици на облачна инфраструктура.
"Стратегията на Клауд Офис винаги е била да разширяваме бизнеса си в пазари, които отговорят на няколко критерия - мащаб, представени индустрии, тенденции на пазара и растеж", казва пред Money.bg Иво Зимбилев, съосновател и изпълнителен директор на компанията.
Кипър, по думите му, се класира най-високо сред критериите като растящ технологичен пазар с ясно изразени нужди за нашите решения, в индустриите, които представляват интерес за нас.
Сертифицираните инженери ще предложат на местния бизнес персонализирани архитектури, съобразени със спецификите на най-горещите и силно регулирани сектори на острова.
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Това са финтех и финансовите услуги, разработката на софтуер, телекомуникациите, iGaming, търговията на дребно както и медиите. В Кипър вече има много добре развита екосистема във всяко от тези направления.
"Колкото до по-традиционните бизнеси като търговия на дребно или транспорт и логистика, те вече са узрели за преминаването от стандартна автоматизация към интелигентно управление на данните им", добавя Зимбилев.
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AI агенти
Както и при облака, така и при AI не е важно просто "да го имаш", а да получиш система, която отговаря на бизнес нуждите ти. Екипът на Cloud Office проектира цялостни решения с вграден изкуствен интелект.
С бързото развитие на технологиите бизнесът в региона прескача етапа на статичната облачна инфраструктура и търси партньори за внедряването на автономни системи с изкуствен интелект. Така наречените AI агенти.
А според Иво Зимбилев местният бизнес в Кипър е готов за AI системите.
През април Google представиха своята платформа за създаване на агенти в Gemini Enterprise, която прави възможно създаването на цяла система от AI агенти в тяхната облачна екосистема.
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Зимбилев добавя, че това дава възможност една компания да програмира собствени AI системи, които изпълняват самостоятелни сложни задачи без да се иска одобрение от човек в междинните етапи.
А бъдещи пазари?
На въпрос има ли бъдеща дестинация за Cloud Office, изпълнителният директор отговоря: "За момента фокусът ни е в Централна и Източна Европа, тук има голям пазар, който има да наваксва въвеждането на новите технологии".
Допълва, че компаниите, които са осъзнали нуждата и са преминали към облачна инфраструктура, много често са готови да направят и следващата крачка, за да се превърнат в AI-native организация.
Конкурентоспособността в идните години ще зависи до голяма степен именно от тази зрялост.