Американският президент Доналд Тръмп е спечелил 2,2 милиарда долара през първата година от втория си мандат, като това е близо четири пъти повече от увеличението на състоянието му през 2024 година, съобщава BBC.

Голяма заслуга за това имат инвеститорите. Миналата седмица Службата за правителствена етика на САЩ обяви, че Тръмп и семейството му са натрупали 1,2 милиарда долара само от криптовалути и изрази подозренията си за конфликт на интереси между длъжността и бизнесите му.

Оказва се обаче, че годината не е била толкова благоприятна за инвеститорите, голяма част от които - негови поддръжници. Те са загубили близо 7 милиарда долара заради спад на акциите на Trump Media с 56% и на Trump coin с около 81%. Така инвестиция от 205 хиляди долара в социалната мрежа на президента сега струва едва 30 хиляди, а 480 хиляди долара в криптовалутата му са донесли двойно по-малко печалба, разказват инвеститори.

"За тях ние сме просто бедни говеда. На него не му пука за никого", каза пред Forbes Чад Недохин, който някога беше неофициален "капитан" на акционерите на Trump Media.

На този фон президентското семейство инвестира в нови начинания, основно в сферата на криптовалутите. Според The New York Times Тръмп са спечелили близо 800 милиона долара от платформата World Liberty Financial след сделка с ОАЕ и 75% от печалбите от монетата $WLFI. За сравнение, криптовалутата е загубила голяма част от стойността си, като в момента се търгува за едва 6 цента.

Докато Доналд Тръмп моделира законите според бизнес интересите си, инвеститорите продължават да губят пари. Част от поддръжниците му обаче започват да виждат все по-ясно голямата картина, което повдига въпроса докога американският президент ще може да печели на техен гръб.