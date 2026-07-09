Tesla събра над 9 милиарда долара нови поръчки за батерийни системи Megapack през последните шест седмици, за общо над 43 гигаватчаса (GWh) капацитет, а компанията междувременно стартира и нова платформа за управление на домашна енергия.

Данните очертават енергийния бизнес на Tesla като все по-сериозен коректив на автомобилното ѝ ядро, отбелязва 24/7 Wall St.

Мащабни договори за Megapack

Най-голямата от новите сделки е многогодишно споразумение с NatPower, подписано на 23 юни 2026 г., за доставка на над 25 GWh съхранение на енергия в Италия и Обединеното кралство - една от най-мащабните трансгранични сделки за енергийно съхранение в Европа, посочва "Ройтерс".

Tesla ще достави модулите Megapack и ще отговаря за инженеринга, доставките и строителството, като допълнително ще оптимизира търговията с енергия чрез платформата си Autobidder.

Първата фаза обхваща пет проекта с бюджет от 4 до 5 милиарда долара, а амбицията е капацитетът да надхвърли 100 GWh. По изчисления на страните приходите от партньорството могат да надминат 15 милиарда долара за 20 години.

Компанията подписа и сделка с индийската Esyasoft на стойност до 3 милиарда долара за над 15 GWh съхранение във Великобритания, Западна Европа, страните от Персийския залив и Индия. Според вицепрезидента на Tesla Energy & Charging Майк Снайдър, вертикално интегрираният модел на компанията позволява ускоряване на проектите - от дизайн до експлоатация.

Сред другите скорошни договори са покупка от xAI за 269 милиона долара, с която общата стойност на поръчките на компанията на Илон Мъск към Tesla от 2024 г. насам надхвърля 1 милиард долара, и сделка с белгийската Energy Solutions Group за 80 милиона долара за система от 76 MW/304 MWh с планирано свързване към мрежата през 2027 г.

Tesla Home влиза в домовете

По-рано тази седмица дебютира Tesla Home - система за управление на домашна енергия, задвижвана от изкуствен интелект на име Opticaster, която идва стандартно с всяка Powerwall домашна батерия.

Софтуерът прогнозира потреблението на домакинството и производството от слънчеви панели, след което автоматично премества натоварването към часовете с по-ниски цени на тока и продава съхранена енергия обратно в мрежата.

Не се изисква допълнителен хардуер - платформата свързва съществуващите инсталации на Powerwall, слънчеви панели, Solar Roof и Wall Connector в единна система, управлявана през приложението на Tesla. По данни на компанията Opticaster вече разполага с над 100 милиона часа експлоатационен опит.

Ускоряващ се бизнес

През второто тримесечие на 2026 г. Tesla достави 13,5 GWh системи за съхранение на енергия - ръст от 40% на годишна база и 53% спрямо първото тримесечие, което е вторият по обем резултат в историята на компанията след 14,2 GWh през четвъртото тримесечие на 2025 г. Пълните финансови резултати за периода се очакват на 22 юли.

Докато вниманието към Tesla обичайно е насочено към продажбите на автомобили и разширяването на услугата за роботакси Cybercab в Маями - за която Morgan Stanley прогнозира автопарк от около 30 000 превозни средства до 2030 г., енергийният бизнес видимо расте встрани от прожекторите.

Съхранението на енергия обслужва модернизацията на електрическите мрежи и растящото търсене на ток от центрове за данни за изкуствен интелект, което го превръща в дългосрочен двигател на растежа редом с автомобилите.