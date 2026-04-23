Компанията за електромобили на Илон Мъск отчете печалбите си за първото тримесечие в сряда и отново успя да раздели анализаторите на два лагера. В началото на месеца повечето бяха изпълнени със скептицизъм заради ниските доставки на Tesla. Финансовият отчет обаче разкри по-силна и ефективна визия, готова за AI еволюция. Дали това ще е достатъчно в новия конкурентен пейзаж - тепърва ще става ясно.

Още преди официалния отчет от Money.bg отбелязахме, че Tesla стратегически е форсирала присъствието на новите си таксита в два мегаполиса, за да подкрепи цената на акциите си. Ценните книжа на Tesla първоначално скочиха с 4%, но бързо изтриха ръста, след като компанията обяви прогноза за 5 млрд. долара допълнителни разходи през тази година.

Въпреки че Tesla е доставила около 360 000 автомобила, над 50 000 превозни средства са останали на склад. Компанията на Мъск регистрира годишен спад през последните две години. И все пак - приходите на компанията достигнаха 22,39 млрд. долара, което е ръст от близо 16% на годишна база.

Постигнатите 21,1% брутен марж доказаха, че компанията успява да контролира разходите си дори при по-ниско производство.

В отчета си компанията потвърждава, че планира да произвежда по-достъпни версии на своя SUV Model Y и седан Model 3.

Освен електромобили...

Инвеститорите въздъхнаха с облекчение, тъй като Tesla показа, че вече не зависи единствено от броя продадени коли. Един от ключовите двигатели за изненадващата печалба е Tesla Energy - секторът за съхранение на енергия, който работи с рекордни маржове.

В енергийния си сегмент, който продава слънчеви инсталации и гама от системи за съхранение на енергия с батерии, компанията отчете приходи от 2,41 милиарда долара за тримесечието, което е с 12% по-малко от 2,73 милиарда долара за същия период на предходната година, пише CNBC.

Освен това абонаментите за автономно шофиране носят чиста печалба с висока добавена стойност.

Край на старите модели

Tesla официално спря производството на старите Model S и X, за да освободи капацитет за новите проекти. През 2025 г. Model S и X съставляваха по-малко от 3% от общите доставки на. Хората масово предпочитат по-евтините и модерни Model 3 и Model Y.

Линиите за моделите S и X в Калифорния са сложни и заемат огромно пространство. На мястото, където се сглобяваха луксозните седани, сега се инсталира оборудване за масово производство на хуманоидния робот Optimus. Това, ще е новата "играчка" на Мъск, с която ще се опита да блесне.

Въпреки че Tesla обяви амбициите си за хуманоиден робот още през август 2021 г., на компанията ѝ отне повече от година, за да покаже първия работещ прототип през септември 2022 г.

Докато Мъск усъвършенстваше движенията на своя робот, пазарът се напълни с тежка артилерия от Китай. Компанията Unitree настъпва агресивно с изключително пъргави и ценово достъпни роботи.

Конкурентите натискат все повече

Tesla продължава да се бори на пазара, който все повече китайските електромобили превземат. Xiaomi направи нещо, което никой не вярваше, че е възможно за толкова кратко време. Тяхната обновена версия на SU7 от тази година вече официално изпреварва Model 3 по продажби в Китай - страната с най-много коли на ток.

Базовият модел на SU7 е с около €2 600 по-евтин от Model 3 и предлага по-голям пробег и бързо зареждане. Xiaomi пусна и SUV модела YU7, който директно атакува златната кокошка на Tesla - Model Y. В началото на годината YU7 стана най-продаваният модел в Китай.

Говорейки за конкуренти, няма как да не споменем и китайската марка BYD. Компанията сама произвежда батериите и чиповете си. Това ѝ позволява да сваля цените до нива, при които Tesla започва да губи маржа си. Сега конкурентът наводнява пазарите в Европа, Австралия и Югоизточна Азия с модели, достъпни за масовия потребител.

Към началото на 2026 г. BYD са лидер в продажбите на електромобили в световен мащаб. За 2025 г. компанията е доставила 4,6 милиона единици (включително плъгин хибриди).