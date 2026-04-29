Една от трите най-големи стоманодобивни компании в Съединените щати, Nucor Corp., увеличи нетната си печалба 4,8 пъти през първото тримесечие спрямо същия период на миналата година, благодарение на подобрените резултати и в трите си бизнес звена.

Както се казва в съобщението на компанията, нетната печалба за първото тримесечие е 743 милиона долара, в сравнение със 156 милиона долара за същия период на миналата година.

Приходите на компанията са се увеличили до 9,5 милиарда долара от 7,83 милиарда долара за същия период година по-рано.

Анализаторите средно прогнозираха приходи от 8,88 милиарда долара, според данните на LSEG.

Компанията е увеличила доставките на стоманени продукти с 9% на годишна база до 7,028 милиона тона. Средната продажна цена на стоманените продукти се е увеличила с 12%.

През второто тримесечие на годината Nucor очаква печалбата й да се увеличи в сравнение с първото тримесечие и в трите оперативни сегмента.

Пазарната капитализация на стоманодобивната компания се е увеличила с почти 24% само през последните три месеца - до 49 милиарда долара - докато борсовият индекс S&P 500 е добавил за периода 3,2%.