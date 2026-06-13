Една инженерна идея, открита преди повече от десетилетие, днес стои в основата на български стартъп, чиито продукти достигат до клиенти в Европа, САЩ, Азия и Австралия. За него разказаха в студиото на Money.bg Радина Попова и Петър Захаринов, създатели на бранда DiFold, който разработва сгъваеми продукти за многократна употреба.

Зад сгъваемата бутилка и сгъваемата чаша стои собствена технология, патенти, години експерименти и немалко предизвикателства, свързани с производството и пазарната реализация.

От инженерно откритие до бизнес идея

Историята започва още през 2013 година, когато Петър Захаринов изследва принципи на киригами и попада на специфичен механизъм на сгъване, който по-късно се превръща в основа на технологията на Default.

"Това, което е първо характерно за нашия продукт, е, че той е базиран на наше изобретение. За разлика от много конкурентни продукти на пазара, които използват технологии, съществували преди тях, при нас всичко тръгва от изобретението. И чак след това се търси приложението му. В един момент осъзнаваш, че първо имаш решението, а после трябва да откриеш точно кой е проблемът, който то решава", разказа Захаринов.

5 години по-късно започва съвместната им работа с Радина Попова и двамата започват да търсят реални бизнес приложения на технологията.

"В началото си мислехме, че бихме могли да оптимизираме процеса на рециклиране на обемни опаковки. След това видяхме, че светът върви към многократна употреба, към депозитни системи и refill решения. Близо година разговаряхме с компании и участвахме в програми за отворени иновации, но стигнахме до извода, че е по-добре да разработим собствени продукти под собствен бранд", обясни Попова.

Така през 2020 година се появява първата Kickstarter кампания на компанията.

Kickstarter дава първото голямо потвърждение

Както много хардуерни стартъпи, и DiFold преминава през проблема с финансирането. Инвеститорите искат доказан пазар, а за да бъде доказан пазарът, първо са нужни инвестиции в разработка и производство.

"През 2019 година търсихме финансиране от местни фондове, но тогава ни казваха, че имаме нужда от по-голяма валидация и продажби. Само че за да имаш продажби, първо трябва да инвестираш в прототипи, матрици и производство. В крайна сметка успяхме да привлечем малка ангелска инвестиция от близкия ни кръг и това ни позволи да стигнем до първата производствена стъпка", припомня си Попова.

След успешните тестове идва и голямото изпитание - Kickstarter.

"Всичко зависеше от тази кампания. Тя трябваше да покаже дали има реално търсене. За 30 дни събрахме близо $140 000 и получихме подкрепа от около 3400 души от цял свят. Това беше моментът, в който разбрахме, че продуктът има реален пазарен потенциал", посочи тя.

Най-трудната част - производството

Въпреки успешния старт, следващите години се оказват далеч по-тежки от очакваното. Според двамата предприемачи най-голямото препятствие не е било нито маркетингът, нито продажбите, а производството.

"След първия Kickstarter се забавихме с около година и половина заради производствени проблеми. Имаше процеси и технологии, които на практика не бяха правени до този момент в световен мащаб. Направихме грешката да сменим производител и се появиха проблеми със заварките по дъното на бутилката", разказа Захаринов. В крайна сметка компанията се връща към първия си производствен партньор и успява да стабилизира процеса.

"Срещахме се с различни производители тук, но видяхме, че продуктът би станал много по-скъп и производственият процес би бил изключително сложен. Все още имаме желание един ден производството да бъде в Европа, но за момента това остава трудно постижимо", коментира Захаринов.

От какво за изработени продуктите

Много клиенти автоматично приемат, че сгъваемите продукти са направени от силикон, тъй като това е масово използваният материал в категорията.

"Често ни се налага да обясняваме защо не използваме силикон. Повечето конкурентни продукти са направени именно от силикон, защото технологията им го изисква. При нас материалът е различен. Използваме висок клас термопластичен полимер, който може да бъде рециклиран и който позволява продуктът да бъде значително по-твърд и стабилен", обясни Захаринов.

"Хората често възприемат всички пластмаси като едно и също нещо. Но има огромна разлика между еднократните и многократните материали", коментира още Радина Попова.

Над 10 пазара по света

Компанията работи с дистрибутори и ритейл партньори в Европа, Северна Америка, Азия и Австралия.

"В Германия имаме най-големия си клиент - известна верига за outdoor екипировка с 22 магазина. Присъстваме и в САЩ, Сингапур, Южна Корея, Австралия и още редица пазари. Общо сме на над 10 международни пазара и продължаваме да разширяваме присъствието си", каза Попова.

След бутилката и чашата компанията вече работи върху следващите си продуктови категории. В по-дългосрочен план амбициите на основателите излизат далеч извън рамките на лайфстайл категорията.

"Още от самото начало имахме визията да разгледаме по-мащабни приложения на технологията. Искаме да работим върху сгъваеми тръби, сгъваеми варели и различни решения за многократни индустриални опаковки. Това обаче изисква много по-сериозни инвестиции, научно-развойна дейност и стратегически партньори", разкри Захаринов.

Целия разговор гледайте във видеото!