Нов магазин ще има "Фантастико" на столичния бул. "Г.М.Димитров" 47, след като Комисията за защита на конкуренцията разреши на веригата да вземе под наем сгради и имот, собственост на "Магазини Европа" АД.

Последното име вероятно е познато на читателите. Това са супермаркетите, създадени от бизнесмена Христо Ковачки, които в най-силните си години бяха цели 42, но преди около десетилетие прекратиха дейността си.

Понастоящем той не фигурира в управлението на дружеството, а специално обектът на "Г.М.Димитров" се използва под наем от "Максима България" - компанията зад T-Market.

От мотивите на решението на КЗК става ясно, че още на 4 февруари "Фантастико" и "Магазини Европа" АД са сключили 10-годишен договор за предоставяне на правото на ползване.

"Обектите се наемат от наемателя с цел да служат като фирмен магазин "Фантастико" хранителен супермаркет, включващ супермаркет за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, ведно със складови, санитарни и други обслужващи помещения към супермаркета, в т.ч. съпътстващи дейности като: аптека, застрахователни услуги, разплащателни услуги, продажба на промишлени стоки, продажби на полуготови и готови хранителни изделия и напитки, заведения за хранене, както и като паркинг места за паркиране на МПС за супермаркета, както и за извършване на други съпътстващи дейности като: презентация на стоки и услуги, включително и отдаване под наем на паркоместа за разполагане на електрически станции за зареждане на ел. автомобили, разполагане на автоматизирани пощенски станции (АПС) и всякакви други услуги и дейности, незабранени от българското и/или европейското законодателство", пишат от регулатора.

Иначе казано, предстои голямо преустройство, за да се приведе обектът до концепцията, която "Фантастико" следва - с голям паркинг и допълнителни търговски обекти.

Източник: Google Street View Така изглежда обектът днес

"Между преустановяването на дейността на досегашните ползватели и започването на дейността на "Фантастико" ще съществува продължителен период, през който обектите няма да функционират като търговски обекти, което обективно ограничава възможността за прехвърляне на клиентска лоялност или търговска репутация", посочват и от КЗК.

Така комисията пуска сделката с предварително изпълнение.