Българската компания Park Lane Developments, белгийският фонд Mitiska REIM и Европейската банка за възстановяване и развитие направиха първа копка на новия търговски парк "Estrea Park Надежда" в столицата, става ясно от официално съобщение.

Той се намира на ул. "Владимир Зограф" 81, ж.к. "Надежда", непосредствено до Kaufland и до разширения надлез, който ще осигурява пряка транспортна връзка между районите "Люлин", "Илинден", "Връбница" и "Надежда".

Източник: Park Lane Developments

Търговският парк ще разполага с обекти с обща отдаваема площ от над 13 000 кв. м и повече от 340 паркоместа. Това ще го направи един от големите ритейл паркове в София. Предвижда се и food court в рамките на парка.

"Фантастико" ще бъде основен търговец, като ще изгради върху отделен собствен имот модерен супермаркет с площ от 4000 кв. м и собствени 120 паркоместа за удобство на пазаруващите. Обектът ще следва вече наложената концепция на веригата и ще има в рамките си още аптека, застрахователен брокер, гише за разплащания и др.

Източник: Фантастико

Ще има и детска площадка за най-малките.

Инвеститорите посочват, че паркоместата ще бъдат озеленени, предвиждат се обособени зони с висока дървесна растителност, зарядни станции за електромобили, както и стойки за велосипеди.

Плановете са "Estrea Park Надежда" да заработи в средата на 2027 г.

Тази есен се планира откриването на първия Estrea Park - в столичния жк. "Хаджи Димитър" в София, където основен търговец е Lidl. Отново с веригата инвеститорите ще работят във Варна, където след лятото започва изграждане на Estrea Park.

В София ще има и още един ритейл парк под бранда - в "Люлин", като "Фантастико" ще има голям супермаркет върху собствен имот.