София е столицата с най-активен строителен цикъл на търговски имоти в Югоизточна Европа. Това показва нов анализ на глобалната консултантска компания CBRE.

Сред най-значимите проекти в строеж са Holiday Park Vitosha, Estrea Park Hadzhi Dimitar, Estrea Park Nadezhda и Sofia Outlet Village. Holiday Park Vitosha се очаква да добави около 23 000 кв.м нови търговски площи. Estrea Park Hadzhi Dimitar ще предложи около 14 000 кв.м, Estrea Park Nadezhda около 13 200 кв.м.

Първият по рода си аутлет център на открито - Sofia Outlet Village, ще е с около 7000 квадратни метра площи.

От анализа става ясно, че само в Люляна се строи с подобни мащаби.

Погледнат цялостно, българският ритейл пазар е почти напълно движен от ритейл парковете, които вече са около 70. Целият обем от новоизградени модерни търговски площи у нас през първите 6 месеца на годината - 63 000 квадратни метра, е концентриран в регионални проекти като Holiday Park Vratsa (25 000 квадратни метра отдаваема площ), Pirgos Retail Park в Бургас (около 20 000 квадратни метра) и Retail Park Kazanlak (9700 кв.м).

Проекти с общо 114 000 квадратни метра отдаваема площ са в процес на реализация, като част от тях са вече споменатите в столицата, но освен това има и редица по-малки в страната.

Търсенето на ритейл площ е определено от CBRE като "устойчиво, но все по-селективно", като на първо място са търговците на модни стоки, следвани от хранителните вериги и продаващите стоки със смесено предназначение, като силно е присъствието на дискаунтъри, спортни брандове и достъпни марки за дрехи, обувки и аксесоари.

"Тези сегменти се развиват успешно в среда, в която потребителите продължават да пазаруват активно, но са все по-чувствителни към цената, достъпността и практическата стойност на предлаганите продукти", посочват авторите на анализа.

От друга страна, пазарната значимост на ритейл парковете се вижда по решението на Sports Direct да влезе на българския пазар през XOPark Sofia, а не през мол.

При традиционните търговски центрове основно виждаме обновяване на търговски марки и концепции, препозициониране, модернизация и реконструкция. Средните наемни нива остават около двойно по-високи от тези в ритейл парковете.

Важен за пазара ще е бъдещият Promenada Mall Plovdiv, но "не толкова като сигнал за масово възраждане на строителството на търговски центрове, а като индикатор за новата логика в развитието на този тип проекти чрез по-малко на брой, но по-големи, по-комплексни и по-добре интегрирани в градската среда обекти".

Очакването на консултантската компания е за нарастващ интерес на западноевропейски брандове: "В момента се подготвят няколко нови пазарни дебюта през 2027 г., като част от компаниите предвиждат мащабно национално присъствие с над 15 обекта още в рамките на първите етапи от развитието си на локално ниво".