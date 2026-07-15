0,62% - толкова са свободните индустриални и складови площи в София през първото полугодие на 2026 г. Това показват данните на консултантската компания Cushman & Wakefield | Forton, представени на специално събитие за медиите.

Тенденциите при бизнес имотите са разнопосочни, но общото очакване е, че в много сегменти тази година ще се окаже даже по-силна от предходната.

Все по-голям интерес към индустрията

Свободните индустриални и складови площи намаляват на годишна база, което е "много добър сигнал за пазара", коментира главният изпълнителен директор на CW Forton Станимира Пашова. В резултат и наемите растат и вече са в диапазона от 5,80 до 6,30 евро на квадратен метър.

"Минахме през период, в който доста индустриални производства бяха закрити или имаше анонси за затваряния, но при нас постъпват доста запитвания в този сегмент - и за логистични, и за производствени площи", обясни тя.

По думите на директора "Бизнес развитие - офис и индустриални площи" Даниела Бойчева в този сегмент виждаме най-силната пазарна активност от 2021 г. насам със сделки, обхващащи над 52 хиляди квадратни метра и прогноза, че обемът за цялата година ще надмине 2025-а.

Наетата складова и производствена площ се увеличава с 18,6% за година.

Източник: Явор Николов

"Близо 50% от сделките се случват с предварителни договори - в новостроящи се сгради преди въвеждането им в експлоатация. Компании в сферите на търговията на едро и дребно и логистиката търсят предвидимост за разширяване и консолидация на операциите си в една локация", посочи тя.

Засилва се обаче и тенденцията компаниите да правят производствени сгради и логистични центрове за собствено ползване - именно сега решават да осъществят инвестиционните си намерения на земи, които по-рано са придобили. Този тип сделки имат 32% дял.

Бойчева посочи, че спекулативното строителство е в по-ограничен обем и има голямо търсене към проекти, които тепърва ще търсят своите обитатели на пазара.

По сектори търсенето е балансирано - 30% са в търговията на дребно, 27% - в търговията на едро, 23% - в преработващата промишленост, 17% - в транспорта и складирането.

Големите сделки за периода са тези на eBag и Aero Technic, като в единия случай имаме консолидация, а в другия - разширяване на дейността.

Офисите - спад, но след рекорди

При офисите на пръв поглед новините не са толкова добри - инвестиционният обем бележи 24,1% спад на годишна база, а наетата площ - 7,6% спад. Станимира Пашова подчерта обаче, че говорим за предварителни данни и в тях не влизат предстоящите сделки като тази за Telus Tower, както и такива, които още не са публични.

Освен това "офисите продължават да бъдат най-интересният сегмент и очакванията ни са това да продължи".

Контекст към данните добави Йоанна Димитрова, мениджър "Бизнес имоти". По думите ѝ при офисите всъщност говорим за втори най-висок обем от над 13 години насам. Сделките са предимно по подновяване (51% и голям ръст на годишна база) и релокация (36%), като разширенията са едва 12%, което е спад с 3 на сто.

Прави впечатление рязкото намаляване на средния размер на наетата площ до 630 кв.м при над 1000 миналата година, както и липсата на сделки за над 5000 квадрата. По думите на Димитрова сред причините за това са фактът, че компаниите вече са подновили договорите си или са се преместили, а освен това е намалял и броят на тези, които се нуждаят от толкова големи офиси - тенденция, започнала още от 2020 г.

IT компаниите губят 9% от дела си и вече са с 44%. След тях с 8% са административните услуги, професионалните услуги (7%) и промишлеността (5%).

В същото време много забавени проекти се очаква да получат Акт 16 до края на годината - цели 85 000 кв.м., което е голям скок над нивата от 2025 г., посочи Димитрова.

Заради относително ограниченото предлагане в момента наемните нива са стабилни - около 20 евро на квадратен метър в центъра на София и 14-18 евро в периферията. Намаляват и свободните площи - до 11,64%.

Цялостно очакването за инвестиционния пазар е до края на годината да изравни или подобри постиженията от 2025 г., като инвеститорите са предимно с български капитал и най-голяма част са корпоративни групи в имотния сектор, както и такива, разширяващи се към него. Важен обаче е и делът на фирмите, придобиващи активи за собствено ползване, както и на частните предприемачи.