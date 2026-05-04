Пазарът на офис площи в София отбелязва първото тримесечие на 2026 г. с временно забавяне на активността, като общият обем на сключени наемни сделки достига малко над 43 хиляди кв.м, което представлява спад от 4,9% спрямо предходното тримесечие и 15,9% спрямо същия период на миналата година. Това показват данни на консултантска компания за бизнес имоти Cushman&Wakefield Forton.

Най-висока наемна активност е отчетена в периферните зони на града - основно в офис сгради в района на Околовръстен пъти около Бизнес Парк София. Второ място заемат зоните, разположени по основните пътни артерии, следван от широкия център и централния бизнес район.

Около 65% от новонаетите офисни площи са взети от IT фирми. Останалите са разпределени между предприятия от сферата на административните услуги, здравеопазването, търговията на едро и други.

Според експертите някои мениджъри отлагат договарянето на офис пространство заради липсата на яснота относно осигурителните вноски на служителите, общата икономическа политика, въвеждането на еврото и неговия ефект върху инфлацията, както и неочакваната война в Персийския залив.

"Гледаме към следващите три месеца с предпазлив оптимизъм, тъй като поне част от неизвестните в бизнес средата ще се изяснят. Например, държавният бюджет ще даде яснота за осигурителните вноски и максималния осигурителен доход", коментира Йоанна Димитрова - мениджър "Офис площи" в Cushman & Wakefield Forton.

Ограничено ново предлагане и лек спад на свободни площи

Към края на март обемът на площите в процес на изграждане достига 219 хиляди кв.м. Около 46%, разпределени в 16 проекта, се очаква да бъдат завършени до края на 2026 г. Поради това рискът от свръхпредлагане е сред основните притеснения на наемодателите в София.

Свободните офис площи на пазара в София възлизат на 278 холяди кв.м, което представлява 11,8% от офисния фонд.

Благоприятни за наемателите ценови нива в повечето подпазари

Наемните нива остават стабилни, което отразява по-слабото търсене, обема на налични свободни площи в повечето подпазари и притесненията, свързани с потенциално свръхпредлагане, обясняват от компанията.

Наемите за Клас A офиси се задържат основно в диапазона от 14-18 евро/кв.м., а централната бизнес зона първокласните наеми остават на нива от 20 евро/кв.м за четвърто поредно тримесечие.

Близо 50 000 кв.м офис площи са обект на инвестиционни сделки

През първото тримесечие на 2026 г. са реализирани две значими инвестиционни сделки с офис имоти. Bernard Investments придоби двете офис сгради на BSR One, разположени в софийския квартал Слатина.

Втората сделка бе придобиването на Varna Towers - сграда със смесено предназначение в най-големия град на българското Черноморие, от двама местни инвеститори. Офисната част от сделката включва две кули с обща отдаваема офис площ от 18 500 кв.м.