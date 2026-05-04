Европа се стреми да оспори доминацията на американските платежни гиганти Visa и Mastercard, но предложеното дигитално евро се сблъсква с нарастваща съпротива от банки, политици и защитници на личните данни, съобщават световните медии.

Планът, подкрепен от Европейската централна банка, ще въведе държавно подкрепяна дигитална валута, предназначена да допълни паричните средства и съществуващите банкови услуги. Съгласно предложенията на Европейската комисия, гражданите ще използват дигитален портфейл както за онлайн, така и за офлайн плащания, със строги гаранции за поверителност.

Ако бъде одобрен до края на 2026 г., дигиталното евро може да бъде въведено за ежедневни плащания до 2029-а година.

Оспорване на доминацията на САЩ

В момента Visa и Mastercard представляват около 61% от картовите плащания в еврозоната и доминират в трансграничните транзакции. Европейските лидери твърдят, че намаляването на зависимостта от чуждестранни доставчици е ключово за укрепване на финансовия суверенитет.

Източник: iStock

Дебатът се засили на фона на геополитическото напрежение, особено след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом и неговата по-конфронтационна търговска позиция.

Опозиция от банките и индустрията

Предложението обаче предизвика силни критики от части от финансовия сектор, пише The Dubrovnik Times. Търговските банки предупреждават, че дигиталното евро на дребно може директно да се конкурира с техните услуги и да наруши баланса между парите на централната банка и частните пари.

Даниел Баал заяви, че настоящият дизайн рискува да превърне парите на централната банка в пряк конкурент на банковите депозити, докато Мартина Ваймерт, ръководител на европейската платформа за плащания Wero, предупреди, че даването на статут на законно платежно средство на цифровото евро може да наруши конкуренцията, като принуди бизнеса да го приеме.

Предстоящата политическа битка

Поддръжниците твърдят, че опасенията са преувеличени, настоявайки, че цифровото евро ще функционира като пари в брой - обществено благо, адаптирано за дигиталната ера.

Предложението сега е в центъра на политическа битка в Европейския парламент, водена от испанския депутат Фернандо Наварете Рохас, който изрази скептицизъм и е в полза на решения от частния сектор.

Въпреки че правителствата на ЕС като цяло подкрепят инициативата, разделенията в Парламента означават, че крайният резултат остава несигурен. Очаква се гласуване в комисията през следващите месеци, като пълното одобрение е насочено към края на 2026 г.

Ако бъде прието, дигиталното евро може коренно да промени начина, по който европейците плащат - и кой контролира системата зад него.