След независимо разследване на руската медия "Проект" става ясно, че Русия е генерирала над 100 милиарда долара в транзакции на криптовалути и стейбълкойни, привързани към местната рубла. Москва е разгърнала мрежа за трансгранични парични преводи, която ѝ позволява да внася практически всичко - от iPhone до бойни дронове.

Тази финансова структура функционира извън обсега на западния контрол и системата SWIFT. Така се осигурява поток към военната икономика на страната.

Оказва се, че са реализирани по 2 милиарда долара от външна търговия всеки ден, въпреки санкциите. Разчита се на паралелна банкова система, която заобикаля западните ограничения.

Ето как работи системата

Изолацията на Русия от глобалните финанси всъщност е облагодетелствала олигарси, държавни банки, санкционирани от Запада, както и лица, свързани с Федералната служба за сигурност (ФСБ), пишат авторите.

В центъра на операцията стои най-големият руски разплащателен агент "А7", който в тясно сътрудничество със санкционираната банка ПСБ (PSB), превръща рублите в дигитални активи, за да заличи руския произход на капиталите.

Когато руски купувач иска да плати стока от чужбина, той депозира рубли в A7. След това парите се трансферират до Киргизстан чрез ПСБ. Киргизстански посредници купуват криптовалута на борсата Grinex, която пък е обвързана с разплащателния агент. По този начин прикриват руския произход на средствата.

A7A5 е стейбълкойн, обезпечен с рубла, пуснат на пазара през януари 2025 г. За малко повече от година той е генерирал над 100 милиарда долара от транзакции.

Накрая други свързани компании от трети страни, най-вече в Близкия изток или Югоизточна Азия, конвертират активите в местна валута и плащат на продавача, който пък изпраща стоката към Русия.

Криптото е новата валута

От периферен инструмент, свързан с киберсигурността, валутата се е превърнала в системен и държавно толериран начин за плащане на военни поръчки. Русия е изградила модел за държавни поръчки чрез паралелна екосистема от стейбълкойни, борси и посредници.

Страната продължава да захранва военната си машина и е изправена пред спешно и постоянно търсене на микроелектроника, навигационно оборудване и усъвършенствани машинни инструменти, необходими за производството на ракети, дронове и тежка артилерия, пише изданието Rusi.

Оказва се, че санкциите, чиято цел беше да отслабят военната икономика на Москва, са направили точно обратното. Те са развили сложна и адаптивна мрежа от маршрути с други съседи.