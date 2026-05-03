Световната банка повиши прогнозата си за средната цена на златото за тази година до 4700 долара за тройунция, според най-новия доклад на международната финансова организация, пише Прайм.

През октомври миналата година Световната банка прогнозира, че средната цена на благородния метал през 2026 г. ще бъде 3575 долара за тройунция. Освен това, очакванията на Световната банка за следващата година също бяха повишени до 4300 долара за тройунция, от 3375 долара преди това.

Финансовата организация повиши и прогнозите си за цената за 2026 г. на други благородни метали. Така например, средната цена на среброто вече се прогнозира на 70 долара за тройунция, при прогноза от 41 долара за тройунция през октомври 2025 година.

А средната цена на платината се очаква да достигне 1950 долара за тройунция тази година, в сравнение с 1275 долара при предишната прогноза от есента на минаалта година.

Що с еотнася до прогнозите за средните цени на двата благородни метала за 2027 г., те също са повишени. За среброто за следващата година очакванията са за цена средно от 65 долара за тройунция, при предходна прогноза от 37 долара за тройунция.

Очакванията за средната цена на платината за 2027 г. вече достигат 1700 долара за тройунция, в сравнение с 1300 долара от прогнозата от октомври 2025 година.

"В началото на 2026 г. цените на златото, платината и среброто продължиха стремителни си ръст, който премина в спад при ескалацията на конфликта в Близкия изток. Тази нетипична динамика - тъй като благородните метали често поскъпват на фона на засилено геополитическо напрежение - вероятно отразява частичното отслабване на спекулативния "апетит", който обзе пазарите през последните месеци", се казва в доклада на Световната банка.

Само преди около месец и половина, на фона на войната в Иран, международната агенция за кредитен рейтинг Fitch Ratings повиши прогнозите си за средните световни цени на златото и някои основни метали. Агенцията също така повиши прогнозата си за цената на златото и поради мащабните покупки на благородния метал от централните банки за диверсификация на резервите им, се посочва в доклада на Fitch от март, съобщи тогава ТАСС.

По-конкретно, средната цена на златото се прогнозира от Fitch на:

4500 долара за тройунция през 2026 г. (преди това 3400 долара),

3800 долара за тройунция през 2027 г. (преди това 2500 долара) и

3300 долара за тройунция през 2028 г. (преди това 2000 долара).

По-високите прогнози за цените на златото за целия период отразяват значително по-високи пазарни цени, тъй като централните банки в света купуват значителни обеми злато, за да диверсифицират резервите си, а големите институционалните и индивидуалните инвеститори увеличават своите златни запаси.