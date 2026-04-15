Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент не се съгласи с понижените прогнози за глобалния растеж и по-високите прогнози за инфлация, обявени от Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка (СБ) в резултат на войната в Близкия изток, заявявайки, че институциите вероятно са "прекалили с реакцията".

"Мисля, че вероятно са реагирали прекалено, но ще видим", каза Бесент, цитиран от Reuters. Той отбелязва, че някои страни в Европа и Азия въвеждат потребителски или промишлени субсидии, за да се справят с прекъсвания на доставките, които биха могли да доведат до по-висока трайна инфлация там.

Бесент същевременно изрази увереност, че САЩ ще преминат през циклично по-високи цени много бързо, за разлика от страните, които въвеждат субсидии, които биха могли да увеличат заемите или да удължат продължителността на инфлационните въздействия.

Вчера МВФ намали прогнозата си за икономически растеж в световен мащаб поради предизвиканите от войната в Иран скокове в цените на енергоносителите. Същевременно МВФ обяви набор от сценарии за развитие на ситуацията, всички от които обаче включват по-нисък растеж и по-висока инфлация.

При спиране на военния конфликт, МВФ би повишил прогнозата си за световния икономически растеж с 0,1 процентен пункт до 3,4%.

Въпреки пренебрежителните си коментари относно прогнозите на двете международни финансови институции, Бесент заяви, че лидерите на МВФ и Световната банка са чули призива му миналата година - и двете институции да се върнат към основните си мисии за макроикономическа стабилност и развитие и да се отдръпнат от проблеми като изменението на климата.

Финансовият министър на САЩ приветства решението на Световната банка да прекрати забраната за фиансиране на проекти за ядрена енергия. Той заяви още, че МВФ е работил в тясно сътрудничество с Министерството на финансите по въпросите на Аржентина и връщането на Венецуела в световната финансова система.

"Мисля, че те (МВФ и СБ) разбират гледната точка на САЩ и мисля, че искат да бъдат добри партньори. Мисля, че имаше известна инерция и известно премахване на минали програми, но изглежда сега има съгласуване", каза още Скот Бесент, пише Reuters.