Разкъсваната от война Украйна се оказа в необичайна ситуация. Парламентът блокира данъчна реформа, която международните кредитори разглеждат като "важна част от усилията за стабилизиране на държавните финанси" по време на война. Става дума за предложението да бъде премахнато освобождаването от ДДС за международни пратки на стойност до €150 - мярка, която би засегнала директно милиони покупки от платформи като AliExpress, Temu и Amazon.

Според подробен анализ на украинската агенция УНИАН, спорът около т. нар. "данък върху пратките" се е превърнал в символ на много по-дълбок конфликт. В основата му е противоречието между изискванията на международните кредитори, нуждата от бюджетни приходи, интересите на местния бизнес и нарастващото обществено недоволство от нови данъци във тежки военни условия.

В момента украинското законодателство освобождава от ДДС и мита международните пратки на стойност до €150. Именно тази преференция направи китайските онлайн платформи изключително популярни след началото на войната, когато реалните доходи на домакинствата започнаха да намаляват, а инфлацията ограничи покупателната способност.

Предложението на правителството предвиждаше въвеждане на 20% ДДС за всички международни пратки, като изключение да останат само непазарните пратки между физически лица на стойност до €45.

На практика това означава автоматично поскъпване на голяма част от онлайн покупките за украинските потребители.

Аргументът на управляващите е, че местният бизнес е поставен в неравностойно положение. Украинските търговци плащат ДДС, разходи за внос, логистика и заплати, докато голяма част от стоките, поръчвани директно от чужбина, достигат до клиентите без аналогична данъчна тежест.

Финансовият министър Сергей Марченко нееднократно защити реформата с аргумента, че Европейският съюз вече е предприел сходни мерки срещу евтините онлайн доставки от Китай. През последните години Брюксел постепенно премахва редица преференции за малки пратки и затяга режима за електронна търговия, за да защити европейските производители и търговци.

Освен въпроса за конкуренцията, Киев посочва и друг проблем - масовото използване на схеми за раздробяване на големи търговски доставки на множество малки пратки под прага от €150. Така значителни количества стоки влизат в страната без плащане на ДДС и мита.

Според украинското Министерство на финансите промяната би могла да донесе около 10 милиарда гривни годишно допълнителни приходи в бюджета.

Политическата реалност обаче се оказа по-силна от икономическите аргументи.

През миналата седмица Върховната рада не успя да приеме законопроекта, а депутатите отхвърлиха както спорните текстове за пратките, така и самия документ като цяло.

Според УНИАН именно тук започва по-големият проблем за украинските власти.

Мярката е част от по-широкия пакет данъчни реформи, които Международният валутен фонд и Европейският съюз очакват от Киев в замяна на продължаваща финансова подкрепа. Украйна разчита на външно финансиране за значителна част от социалните и бюджетните си разходи, докато по-голямата част от вътрешните приходи отиват за отбраната.

Провалът на гласуването идва непосредствено преди посещение на мисия на МВФ в Киев за преглед на програмата за финансиране на стойност $8,1 милиарда. Според международни медии и представители на фонда разширяването на данъчната база остава сред ключовите условия за запазване на програмата.

Именно това превръща темата от спор за покупките от AliExpress в политически тест за устойчивостта на украинския модел на финансиране по време на война.

Обществен отпор

Срещу реформата обаче стои силна обществена съпротива. Данни, цитирани от УНИАН, показват, че огромна част от украинците се противопоставят на новия данък. Причината е, че международните маркетплейси се превърнаха в един от малкото начини домакинствата да купуват по-евтини дрехи, техника, батерии, фенери и други базови стоки.

Критиците на законопроекта твърдят, че държавата се опитва да запълва бюджетни дефицити чрез нови данъци върху потребителите, вместо първо да ограничи контрабандата, корупцията по митниците и сивия сектор.

Допълнителен аргумент е, че през международни доставки често се поръчват и компоненти за дронове, оборудване за доброволчески организации и различни стоки, свързани с нуждите на армията.

Така спорът около данъка върху пратките се превърна в сблъсък между две логики.

От една страна стоят изискванията на международните кредитори, които настояват за повече приходи и по-малко данъчни изключения. От друга е общество, което вече четвърта година живее във военна икономика и реагира все по-остро на всяко ново поскъпване.

Засега политиката победи икономиката. Но едва ли за дълго, коментират анализатори.

Както отбелязват украински икономисти пред УНИАН, вариант Киев окончателно да се откаже от тази реформа практически не съществува. Въпросът е по-скоро кога и под каква форма тя ще бъде върната в парламента, защото от подобни ангажименти зависи не само следващият транш от МВФ, но и по-широката международна финансова подкрепа за страната.