Тази седмица бизнесът и финансовият сектор у нас излязоха с обща подкрепа за мултифондовете в пенсионната система на България. Седем от водещите браншови организации в страната, сред които АИКБ, БСК и БАДДПО, изразиха категорична подкрепа за приетите на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Днес текстовете за промените, касаещи втория и третия стълб на пенсионната система у нас бяха обнародвани в "Държавен вестник".

Междувременно, в специално интервю за Money.bg, проведено преди няколко дни, доц. д-р Жеко Милев, който е заместник-ръководител на Катедра "Финанси" в УНСС, разясни как "реформите в пенсионната система ще дадат възможност на универсалните пенсионни фондове да структурират три различни портфейла с различно ниво на риск."

Как да изберем правилния мултифонд?

Доц. Милев подчертава, че пенсионната реформа в България е добра новина, която е чакана повече от 20 години.

"Самата реформа цели да адресира по различен начин рискът, пред който са изправени осигурените лица. И с помощта на мултифондовете се надяваме, че тези различни рискове ще бъдат адресирани по-адекватно", казва експертът.

Специалистът, който взе участие във форума "Money.bg Лични Финанси: Бъдеще", съветва към рисковите фондове да поемат само по-младите работещи.

"Когато сте в началото на кариерата си, ако инвестиционният хоризонт пред вас е дълъг, поемането на по-висок риск или влагайки парите си в инструменти, които в кратък период от време могат да загубят от своята стойност, това пък намалява риска средствата, които имате, да са с по-ниска покупателна способност от темпа на инфлация през годините.

Когато сме в средата на кариерата си избирането на динамичния подфонд също би било полезно. А накрая, когато сме пред пенсиониране, задължително отиваме в консервативен фонд, защото тогава е добре да стабилизираме нивото на инвестицията си, така че да не загубим, което би било твърде неприятно."

Според. доц. Жеко Милев мултифондовете ще имат положително влияние върху капиталовия пазар като цяло, а оттам и върху фирмите и начините, по които те могат да се финансират. Ефестът обаче ще бъде видим в един по-средносрочен и по-дългоспочен план.

"Аз лично съм оптимистично настроен, че реформата върви в правилна посока и би укрепила втория стълб, което е наистина важно за пенсионната система у нас", обобщава експертът.

