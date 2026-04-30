Идеята ни е да дадем достъп до имоти от най-висок клас, които по принцип остават затворени за масовия инвеститор. Това заяви в студиото на Money.bg Красимир Кръстев, управител на Quart Fund, първата лицензирана българска платформа за колективно инвестиране в недвижими имоти. Новият модел на дялово инвестиране позволява участие в луксозни имоти чрез минимална инвестиция от 1 кв. м.

"Това са активи, които започват от €1 милион и нагоре, и в които обикновеният човек няма как да участва самостоятелно. Ние позволяваме това да се случи чрез дялово инвестиране, при което група инвеститори реално притежават заедно един и същ актив и участват пропорционално в резултата му", обясни Кръстев.

Минималната инвестиция обичайно започва от стойността на 1 кв. м, но на практика типичният вход за инвеститорите в България най-често е между €5 и 10 хиляди, разкри гостът.

"Ако човек влезе с €2 хиляди и реализира 30% за 2 години, това е просто допълнителен доход. При по-големи вложения, от €10 хиляди например, вече говорим за значими суми, които реално могат да финансират сериозни разходи, включително почивки или други инвестиционни цели", даде като пример Кръстев.

Има ли ограничение?

Горната граница за участие е ограничена до 25% минус 1% от даден имот.

"Ограничението е съзнателно структурирано, за да избегнем сложните административни режими и да запазим модела чист и управляем. По този начин гарантираме, че нито един инвеститор не влиза в категория, която му носи допълнителни регулаторни тежести, но същевременно запазваме ясна структура на собствеността", допълни той.

По думите му платформата е фокусирана изцяло върху най-високия сегмент на пазара, където цените на имотите започват от над €1 милион, а предлагането е силно ограничено.

"Говорим за имоти, които не се появяват на масовия пазар. Това са пентхауси, къщи в затворени комплекси и ексклузивни проекти на най-добрите локации. В този сегмент търсенето обикновено надвишава предлагането, защото броят на тези активи е изключително малък", посочи Кръстев.

Според него краткосрочните проекти могат да достигнат доходност от порядъка на 30-35% за около 2 години, като стандартният инвестиционен хоризонт е между 2 и 2,5 години.

"Има проекти, при които говорим за доходност от порядъка на 30% до 35% за период около 2 години, но това не е универсален сценарий. Средният хоризонт, върху който работим, е между 2 и 2,5 години, а при по-комплексни проекти, които включват строителство, довършване и последващо управление, този период може да достигне и 5-7 години", каза той.

За разлика от класическите инвестиционни структури платформата не предлага фиксирана доходност, а разпределение на печалбата според дела на инвеститора.

Текущи проекти и вторичен пазар

Сред текущите проекти е 29-етажна жилищна сграда на бул. "Цариградско шосе". "Това са проекти в т. нар. клас exclusive. Имаме сгради, в които на един етаж има само 1 или 2 апартамента, с площи от 300-400, а понякога и над 500 кв. м. Това са имоти, които се броят буквално на пръсти в България", коментира той.

Една от ключовите характеристики на платформата е вторичният пазар, който позволява продажба на дялове почти по всяко време.

"Вторичният пазар е важен елемент, защото дава ликвидност. Инвеститорът не е заключен в проекта до неговия край. Той може да обяви своя дял за продажба, а платформата показва всички параметри - каква е стойността на придобиване, каква е очакваната доходност и на каква цена се предлага", обясни още Кръстев.

Quart Fund работи под европейска регулация и е лицензирана платформа, поради което при регистрация се извършва автоматизирана оценка на рисковия профил на инвеститора.

"Ние сме длъжни да правим оценка на рисковия профил на всеки инвеститор - доходи, разходи, задължения и инвестиционен хоризонт. Това не е формалност, а реален механизъм, който показва дали конкретната инвестиция е подходяща за дадения човек", разказа той.

