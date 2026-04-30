Един от по-малките пенсионни дружества у нас - "Пенсионноосигурителен институт" АД, обяви промяна в наименованието си, като вече ще оперира като "Лев Инс Пенсионно Осигуряване" АД, става ясно от официално съобщение.

"Стъпката към нова корпоративна идентичност на "ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване" АД е с фокус върху синергията между пенсионноосигурителните и застрахователните услуги и създава основа за предлагане на по-широка гама от продукти и интегрирани решения за индивидуални и корпоративни клиенти", пишат от дружеството.

Промяната включва не само ново име и лого, но и модернизация на корпоративния сайт и внедряване на дигитални платформи за обслужване, достъп до информация и взаимодействие с клиентите.

"Промяната на бранда няма да се отрази върху условията по договорите на съществуващите ни клиенти. Нашата цел е да продължим с още по-голяма отдаденост да предоставяме релевантни и гъвкави решения, както и по-широк диапазон услуги и експертиза. Ще организираме процесите така, че трансформацията да бъде максимално плавна и незабележима за клиентите", е цитиран в съобщението да коментира Иван Иванов, Главен изпълнителен директор на "Лев Инс Пенсионно Осигуряване".

Дружеството има лиценз от началото на 2008 г. Според данните на Комисията за финансов надзор за 2025-а "Пенсионноосигурителен институт" е на девето място от общо 10 играчи на пазара по параметри като дял, осигурени лица, активи и приходи.

Нетните активи са около 297,5 милиона лева, осигурените са 83 438, приходите - малко над 4 милиона лева при реализирана печалба от 730 000 лева.