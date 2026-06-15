"Алкомет" - най-големият производител на алуминиеви валцови и пресови продукти, пусна в експлоатация нов модерен цех след инвестиция на стойност 70 милиона евро.

Тя беше реализирана само за 18 месеца и ще доведе до разкриването на 160 нови работни места.

С помощта на новия цех производственият капацитет на валцовите продукти достига 115 000 тона годишно, а на пресовите продукти - 45 000 тона. Разширява се и продуктовото портфолио с асортимент за автомобилостроенето, електромобилността, ВЕИ сферата и строителството.

"Наред с цялата положителна статистика, която чухме днес, това събитие има измерения далеч отвъд индустрията и индустриалното производство. То е символ на възходящото развитие на приятелските и търговско-инокомически отношения между България и Турция. То е символ на приемственост между няколко български правителства в подкрепа на българската икономика", коментира на церемонията по откриването премиерът Румен Радев, който през 2024-а в качеството си на президент присъства и на началото на работата по проекта.

"Алкомет" е предприятие с огромна значимост за региона. Приходите за 2024 г. са над половин милиард лева, като огромната част от продукцията е за износ.

Към март в компанията работят почти 1360 души, като освен това тя има много активна социална и културна дейност.

"Това, което трябва да правим, е да инвестираме в много модерно оборудване, което да подобри производителността, но и да плащаме добри заплати на работниците там, където преди са трябвали петима, сега са нужни двама. Така продукцията ще е много по-добра, качеството ще е много по-високо", каза пред Money.bg през 2023 г. собственикът Фикрет Индже, който вече повече от 30 години развива бизнеса си у нас.