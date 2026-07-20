След броени месеци ще бъде готова новата огромна инсталация за производство на малц на "Малтери Суфле" в Плевен. Това обяви управителя на българското подразделение на глобалната компания Николай Минковски по време на пресконференция, организирана от Съюза на пивоварите в България.

Т.нар "Малцерай" представлява автоматизиран цех с капацитет от 60 000 тона, като ще бъде най-модерният в Югоизточна Европа. Той е разположен на територията на бившето "Плевенско пиво" и е наследник на сериозната инфраструктура за бирено производство, изградена десетилетия по-рано.

Работата по проекта започна през пролетта на 2023 г., като освен цеха се строи и соларен парк, който ще задоволява около 40% от нуждите на много енергоемкото производство. Общата инвестиция е почти 70 милиона евро. Първите тестови количества суровина бяха произведени на обекта през май.

Малцът е "тялото" на пивото - без него производство е невъзможно. Прави се от покълнал и впоследствие изсушен ечемик, като крайният резултат определя хранителните вещества в халбата, а и нейния вкус. Лидер на този пазар е именно "Малтери Суфле", която има 36 завода на 5 континента.

Групата е избирала между 3-4 държави къде да бъде новата инвестиция, като България е надделяла с традициите на пивоварния си бранш и силните играчи в него, както и с големите си земеделци, заяви Минковски. По думите му плановете са да бъдат изкупени 70-80 000 тона пивоварен ечемик от Северна България, но и не само.

От тази година се променя методиката на работа с фермерите - дават им се семена и се изкупува готовата продукция, като се насърчават добрите земеделски практики.

Голяма част от капацитета на новата мощност ще е за износ, като "Малтери Суфле" разширява пазарите си и извън пивоварния и по-широкия алкохолен бранш към други хранителни производители.

"С тази инвестиция изпращаме едно дългосрочно послание, че ние сме тук и смятаме да бъдем тук", заяви Минковски.

Това е важно да се каже. Групата, която има десетки служители у нас и десетки милиони евро годишен приход, преди година се оказа жертва на опит за измама, след като 5 милиона лева от сметките ѝ бяха запорирани в резултат на схема с участието на бивш мениджър, помощник-нотариус, ЧСИ и други лица. Опитът за противозаконно отнемане на средствата обаче беше осуетен от властите.