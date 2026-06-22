Трите най-големи производителя на стомана в Европа - ArcelorMittal, thyssenkrupp Steel и voestalpine, които заедно формират около 60% от интегрираното производство на стомана в ЕС, отправиха през миналата седмица съвместно предупреждение, че настоящата схема за търговия с емисии (ETS) на евросъюза рискува да унищожи индустриалната база на континента.

Декларацията идва броени седмици преди очаквания на 15 юли голям преглед на политиката.

В статия за Financial Times изпълнителният председател на ArcelorMittal Лакшми Митал предупреди, че при сегашната рамка разходите за производство на стомана в ЕС се очаква да нараснат с около 50% до началото на следващото десетилетие. Според компаниите, без реформа Европа може да отчете спад от 30-40% в стоманоемкото производство, което поставя под риск до 5 милиона работни места по цялата верига на стойността.

"ETS се нуждае от реална проверка. Нужна ни е пауза в разходите по ETS, за да защитим трансформацията и да гарантираме, че пионерите като нас не са поставени в неизгодно положение ", заяви Мари Джарони, изпълнителен директор на thyssenkrupp Steel. Производителите настояват за временно замразяване на ръста на разходите по схемата, докато не бъдат осигурени достъпна електроенергия, евтин зелен водород и инфраструктура за улавяне на въглерод.

Към искането се присъедини и Португалия, която призова Брюксел да спре намаляването на безплатните квоти за въглеродни емисии до приключването на прегледа на ETS, изразявайки тревога за конкурентоспособността на енергоемки сектори като керамика, стъкло и цимент. Десет държави членки вече отправиха подобен призив през март, а Европейската народна партия проучва промени в пазара на въглеродни емисии за защита на индустриалната конкурентоспособност.

Ами ако кризата е възможност?

Тезата за индустриален колапс заради климатичната политика не се споделя единодушно. Анализаторският център Strategic Perspectives, позовавайки се на думи на Марио Драги, посочва, че деиндустриализацията на Европа е тенденция от три десетилетия, а не последица от ETS.

Делът на промишлеността в БВП на ЕС е спаднал от 20% през 1990 г. на около 15% днес, основно заради преориентирането към услуги и изнасянето на производство към държави с по-ниски разходи - процес, започнал много преди настоящата климатична рамка.

Според анализа именно зеленият преход е реалният шанс за реиндустриализация, а не заплаха за нея. Цитирани са данни на Международната агенция по енергетика, според които една трета от икономическия растеж на ЕС през 2023 г. идва от прехода към нулеви нетни емисии, а инвестициите в тази област са нараснали от 353 на 498 милиарда евро между 2020 и 2023 г.

Като пример се посочва Испания, където електроенергията е с около 45% по-евтина от средната за ЕС благодарение на бързото разгръщане на възобновяеми източници - фактор, привлякъл инвестиция от 4,1 милиарда евро на CATL и Stellantis за батерийна фабрика в Сарагоса.

Strategic Perspectives предупреждава и за реален риск - колебливата политика и опитите за връщане назад спрямо Зеления пакт създават несигурност за инвеститорите, а европейски стоманопроизводители, сред които ArcelorMittal и thyssenkrupp, вече преразглеждат или спират проекти за "зелена" стомана. Центърът настоява за европейско предпочитание в стратегически сектори и за съвместни инвестиции в production на батерии, електролизьори и зелена стомана, оценени на 668 милиарда евро.

Двете гледни точки се сближават само в едно: без координирани действия на европейско ниво индустриалната база на континента е изложена на риск.