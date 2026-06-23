Европа изгражда едновременно 35 суперкомпютърни системи с изкуствен интелект - най-мащабното едногодишно разширяване на изчислителна инфраструктура в историята на континента. Обявлението беше направено от Nvidia в понеделник на конференцията ISC High Performance 2026 в Хамбург.

Очаквано, компанията на Дженсън Хуанг е основен хардуерен партньор на тези проекти.

Системите обхващат национални суперизчислителни центрове, AI фабрики и академични институции в 23 държави и ще обслужват над 3 милиона изследователи.

Построени на платформите Blackwell и Hopper на NVIDIA, те представляват над 90% от внедрената AI мощност в Европа - общо 800 AI ексафлопа, разгърнати или обявени от миналата година насам.

Кои са ключовите проекти

Барселонският суперкомпютърен център ще разшири системата MareNostrum 5 с нови модули GB300 NVL72 и GB200 NVL4, осигурявайки около 20 ексафлопа за AI обучение и 33 ексафлопа за изпълнение на вече обучени модели.

Системата ще поддържа изследвания в климатологията, биотехнологиите и енергетиката.

Италианската AI фабрика IT4LIA ще разполага с над 8000 GPU процесора с обща мощност от 82 ексафлопа за обучение и 164 ексафлопа за изпълнение на модели. Проектът е насочен към приложения в агротехнологиите, киберсигурността, метеорологията и производството.

В Германия се изгражда първата AI фабрика в страната - HammerHAI, базирана в Центъра за суперкомпютри в Щутгарт (HLRS). Системата от над 850 GPU процесора ще работи с течно охлаждане и трябва да влезе в експлоатация през втората половина на 2026 г.

Източник: Nvidia

Баварският проект Blue Swan, реализиран в университетите FAU Erlangen и LRZ, добавя 1000 GPU и достига до 11 ексафлопа за AI обучение.

Швеция участва с AI фабриката Mimer в Университета в Линчьопинг - 400 GPU процесора с капацитет от 4 ексафлопа за обучение и около 7 ексафлопа за изпълнение, фокусирани върху биологичните науки и автономните системи.

Прави впечатление, че нито в текста на официалното съобщение, нито във визията към него се вижда проект в България. В нашата страна ще е една от финансираните от ЕС AI гигафабрики след ъпгрейд на суперкомпютъра Discoverer. Как се сравняват характеристиките ѝ с посочените по-горе проекти не става ясно.

Перспективни приложения

Мощта на суперкомпютрите вече дава резултати в енергийния сектор. Siemens Energy използва симулационни инструменти, ускорени от NVIDIA технологии, за разработване на компоненти за газови турбини, работещи на до 100% водород.

Новият подход намалява времето за симулация с до 77%, което ускорява разработването на нисковъглеродни енергийни технологии.

Паралелно с разширяването на класическата инфраструктура, европейски центрове интегрират квантови процесори чрез платформата CUDA-Q на NVIDIA. Машините се използват и за симулация на квантови компютри и изпробване на различни алгоритми.