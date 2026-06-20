Ако някой беше казал на инвеститорите през 2021 година, че една от най-популярните компании за маратонки в света един ден ще продаде бизнеса си с обувки и ще се превърне в доставчик на AI инфраструктура, вероятно щеше да бъде приет като човек с прекалено богато въображение.

Днес обаче точно това се случва. Компанията, която доскоро познавахме като Allbirds, официално приключи продажбата на своя бизнес с обувки, смени името си на Smartbird и обяви, че бъдещето ѝ вече е в света на изкуствения интелект.

На пръв поглед това изглежда като поредната корпоративна трансформация. В действителност обаче историята разказва много повече за състоянието на финансовите пазари през 2026 година, отколкото за самата компания. Защото когато производител на маратонки реши да стане AI инфраструктурна компания, инвеститорът трябва да си зададе един много важен въпрос - наблюдаваме ли раждането на нов бизнес модел или сме свидетели на поредната фаза от колективната еуфория около изкуствения интелект?

Историята на Allbirds сама по себе си е учебник по възход и падение на борсовите звезди. Когато компанията излезе на борсата през 2021 година, тя беше представяна като една от най-обещаващите марки в света на устойчивата мода. Инвеститорите бяха готови да платят оценка от 2.2 милиарда долара още при IPO-то.

Само след първия ден на търговията пазарната капитализация достигна 4.1 милиарда долара. Това беше периодът, в който всичко свързано със състейнибилити, ESG и директни продажби към потребителя изглеждаше като сигурен билет към бъдещето.

След това реалността настигна историята.

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Продажбите започнаха да се забавят. Разходите за физически магазини се увеличиха. Конкуренцията се засили. Компанията постепенно започна да губи блясъка си, а акциите поеха по добре познатия път на много любимци на пазара от периода 2020-2021 година. Това, което някога беше оценявано на милиарди, постепенно се превърна в компания с пазарна капитализация, измервана в десетки милиони долари.

Тук историята можеше да приключи. Такива примери Уолстрийт е виждал стотици пъти. Вместо това ръководството избра съвсем различен път. Не преструктуриране. Не нова продуктова линия. Не международна експанзия. Компанията реши буквално да смени индустрията.

През април беше обявен планът за трансформация към доставчик на AI инфраструктура. Последва почти незабавна реакция на пазара. Акциите поскъпнаха с близо 600% за изключително кратък период от време. Това беше една от най-агресивните реакции на инвеститорите през цялата година и веднага предизвика сравнения с дотком балона от края на 90-те години.

Тогава беше достатъчно една компания да добави ".com" към името си, за да удвои или утрои оценката си. Днес изглежда е достатъчно да добавиш "AI".

Това не означава, че всяка компания, която влиза в AI бизнеса, е измама. Напротив. Изкуственият интелект е реална технологична революция. Проблемът е, че всяка голяма революция привлича не само победители, но и огромно количество опортюнисти. Именно това видяхме при интернет компаниите през 1999 година. Именно това наблюдавахме при блокчейн компаниите през 2017 година. Именно това се случи и със SPAC еуфорията през 2021 година.

Във всеки цикъл се появяват компании, които осъзнават, че пазарът е готов да плаща много повече за бъдеща мечта, отколкото за настоящ бизнес.

Най-интересното е, че дори след първоначалната еуфория реалността започна да се връща. Въпреки първоначалния скок от близо 600%, акциите на Smartbird впоследствие загубиха около 77% от стойността си спрямо върха след обявяването на трансформацията. Това е изключително показателно. Пазарът първо купи историята, а след това започна да задава въпроси.

И тези въпроси са напълно логични.

Какво точно знае една компания за обувки за изграждането на AI инфраструктура? Какви конкурентни предимства има? Как ще се конкурира с вече утвърдени играчи като CoreWeave? Откъде ще дойдат инженерите, клиентите и технологичният капацитет? Колко време ще е необходимо, за да се изгради реален бизнес?

Това са въпроси, които не могат да бъдат решени с пресконференции и ребрандиране.

Разбира се, ръководството има своята теза. Според новия изпълнителен директор Надя Карлстен компанията няма да се опитва да конкурира директно гигантите. Вместо това Smartbird ще се фокусира върху средния корпоративен сегмент - компании с приходи между 10 милиона и 1 милиард долара годишно. Идеята е тези фирми да получат достъп до AI инфраструктура без необходимостта сами да инвестират огромни средства в сървъри, графични процесори и центрове за данни.

Това всъщност е сравнително разумна стратегия. Проблемът не е в идеята. Проблемът е в оценката на вероятностите.

Защото инвеститорите трябва да различават две напълно различни неща. Първото е дали дадена идея има потенциал. Второто е дали вероятността тя да успее оправдава текущата оценка на компанията.

Историята на пазарите показва, че именно тук възникват най-големите грешки. През 1999 година интернет действително промени света. Повечето инвеститори обаче загубиха пари, защото купуваха правилната технология на грешната цена. През 2021 година електромобилите също бяха бъдещето. Това не попречи на десетки компании да загубят между 80% и 95% от стойността си.

Същият риск съществува и днес.

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Може би най-интересното в случая със Smartbird не е самата компания, а фактът, че пазарът първоначално беше готов да повиши оценката ѝ с почти 600% само въз основа на обещанието за AI бъдеще. Това е мощен сигнал за състоянието на инвеститорските настроения. Когато една компания може да изтрие цялата си идентичност, да продаде основния си бизнес и да получи многократно по-висока оценка само защото влиза в нова индустрия, това обикновено говори повече за пазара, отколкото за компанията.

В крайна сметка Smartbird може да се окаже успешен бизнес. Напълно възможно е след няколко години компанията действително да обслужва стотици корпоративни клиенти и да се превърне в значим играч на пазара за AI инфраструктура. Но е напълно възможно и обратното - да остане поредният пример за това как една популярна тема временно заслепява инвеститорите.

Защото истинският въпрос не е дали изкуственият интелект ще промени света. Това вече почти никой не оспорва. Истинският въпрос е кои компании ще спечелят от тази промяна и кои просто ще се опитат да яхнат вълната.

А историята показва, че между двете има огромна разлика.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.