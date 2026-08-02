Един от най-амбициозните железопътни проекти в Европа направи ключова крачка напред. На 1400 м под емблематичния проход Бренер (Brenner), буквално преди дни, Австрия и Италия свързаха двете основни тръби на Базовия тунел Бренер. Съоръжението, което трябва да промени начина, по който хора и товари се движат през Алпите.

Но зад впечатляващия инженерен успех стои един голям въпрос: ще успее ли Европа да използва пълния потенциал на тази инвестиция? Причината е, че най-важната липсваща част от проекта вече не е под планината, а на повърхността - в Германия.

Пробивът между австрийската и италианската част на тунела беше извършен на 28 юли в 10:35 часа - екипи от двете страни премахнаха последните сантиметри скала между строителните участъци и свързаха двете основни железопътни тръби. Това е ключов етап за проект, който трябва да се превърне в новата транспортна артерия между Северна и Южна Европа.

Но самият тунел е само част от по-голямата система, а нейното най-слабо звено остава германският подход към него.

Източник: BBT SE

64 км под Алпите

Базовият тунел Бренер свързва Инсбрук в Австрия с Фортеца в италианския Южен Тирол. Основният тунел е с дължина 55 км, а заедно със съществуващия 12,7-километров тунел в долината Ин общата подземна жп връзка ще достигне около 64 км.

След въвеждането му в експлоатация, планирано за 2032 година, съоръжението трябва да стане най-дългата подземна железопътна връзка в света. Проектът е част от европейския транспортен коридор Скандинавия-Средиземноморие и е ключов за усилията на Европейския съюз да пренасочи повече товари от автомобилния към железопътния транспорт.

Тунелът преминава значително по-ниско и по-плавно от историческия маршрут през прохода Бренер. Докато старата линия е ограничена от стръмни наклони и тесни завои, новата връзка е проектирана така, че тежките товарни влакове да преминават през Алпите с по-малко локомотиви и по-нисък разход на енергия.

Както Money.bg писа, според прогнозите пътническите влакове ще могат да развиват скорост до 250 км/ч, а товарните - до 160 км/ч.

Източник: BBT SE

Проект с мащаб

Мащабът на Базовия тунел Бренер надхвърля дължината на двете основни железопътни тръби. Според данните на проекта вече са изкопани около 230 км от цялата тунелна система. В нея влизат основните тунели, както и множество свързващи, обслужващи, проучвателни и достъпни галерии.

За изграждането са използвани различни технологии от двете страни на границата.

От италианската страна тунелопробивните машини прокопават основните тунели до границата. От австрийската страна строителите използват традиционни методи с пробиване и взривяване на скалата. По този начин проектът събира не само две държави, но и два различни инженерни подхода.

Точността при подобно строителство е критична, подчертават експерти. При предишния пробив на проучвателния тунел отклонението между двете страни е било само няколко сантиметра. При основните тунели то е било още по-малко.

Защо Европа се нуждае от нов маршрут

Бренер е една от най-важните транспортни връзки между Северна и Южна Европа. През региона преминават над 2,5 милиона камиона годишно и около 50 милиона тона товари. Натоварването върху алпийските пътища от години е проблем за Австрия и Италия, които търсят начин част от този трафик да бъде прехвърлен към железницата.

Именно това е икономическата логика зад проекта.

Новата линия трябва да съкрати времето за пътуване между Инсбрук и Фортеца от около 80 на 25 минути и да направи железопътния транспорт по-конкурентен при превоза на стоки. За бизнеса това означава по-предвидими доставки през един от най-важните сухопътни маршрути в Европа.

А за алпийските региони означава директна възможност за намаляване на задръстванията, шума и замърсяването.

Но тунелът сам по себе си не е достатъчен.

Готов тунел, но връзката липсва

Сега стигаме и до големия парадокс около Бренер. Най-сложната инженерна задача, а именно прокопаването на тунела през Алпите, вече е почти решена.

Проблемът остава извън него.

За да работи на пълен капацитет, тунелът трябва да бъде свързан с подходни железопътни линии от север и юг. Докато Австрия и Италия напредват със своите участъци, германският северен подход се превръща в критичната точка на целия проект. Именно тази връзка трябва да свърже Бренер с германската жп мрежа към Мюнхен и останалата част от Европа. Ако тя не бъде изградена с достатъчен капацитет, новият тунел няма да може да използва пълния си потенциал.

Това е познат проблем при големите инфраструктурни проекти - една завършена част не е достатъчна, ако цялата система не работи като едно цяло.

Германският подход към Бренер се превръща в най-голямото политическо предизвикателство пред проекта. Жители и местни власти в Бавария настояват за по-голям дял подземни участъци, за да бъдат ограничени шумът, строителните дейности и влиянието върху населените места.

От друга страна, европейският интерес е свързан с изграждането на работеща железопътна ос, която да позволи повече товари да бъдат преместени от камиони към влакове. Германските железници Deutsche Bahn оценяват предпочитания вариант за северния подход на около €8,57 милиарда, като се очакват и допълнителни разходи.

Така проектът показва един от основните слабости на съвременната европейска инфраструктура. Защото отделните държави могат да инвестират милиарди, но ефектът зависи от това дали успяват да действат като единна система.