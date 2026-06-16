Австрийската строителна група Strabag SE обяви, че е подписала споразумение за пълното придобиване на румънския железопътен строител BAWI Construction. По този начин австрийците се включват активно жп модернизацията на Румъния, съобщават медиите в северната ни съседка.

Очаква се сделката, чиято стойност все още не е разкрита, да приключи през втората половина на 2026 г., в очакване на регулаторни одобрения, уточняват от Strabag, цитирани от SeeNews.

"Виждаме значителен бъдещ потенциал на румънския пазар и затова се стремим да разширим присъствието си там. С BAWI печелим отлично позиционирана компания с висока техническа експертиза и силно присъствие на пазара.

Придобиването ни позволява стратегически да разширим дейностите си по железопътно строителство, като същевременно укрепваме нашата верига за стойност на ключов бъдещ пазар", коментира членът на борда на Strabag Петер Глоклер.

BAWI предоставя услуги в сектора на железопътната инфраструктура, включително строителство, модернизация, специализирани работи и собствено производство на компоненти. Компанията има около 240 служители и е генерирала продукция от около 60 милиона евро миналата година.

Strabag SE е активна в Румъния от 1991 г. и открива офиса си в Букурещ през 1994 г. Миналата година Strabag откри най-големия завод за битумни емулсии в Румъния.

Австрийският строителен концерн оперира в България повече от 25 години. На местния пазар компанията е представена под името "Щрабак" ЕАД.Тя е един от основните играчи в строителния бранш с голям брой мащабни реализирани проекти у нас.