"Еврохолд България" ще се концентрира изцяло върху енергетиката, като застрахователният бизнес ще излезе от дружеството за сметка на компания, активна в сферата на соларните проекти. Това става ясно от съобщение на Fitch, цитирано от "Капитал".

Плановете са мажоритарният акционер "Старком Холдинг" да прехвърли на публичното дружество "Еврохолд България" компанията "Соларс Енерджи", като в замяна ще получи "Евроинс Иншурънс Груп". И двата холдинга са контролирани от Асен Христов и Кирил Бошов.

От "Еврохолд" потвърдиха пред Money.bg за преструктурирането, като посочиха, че то все още е в ход и след завършването му ще дадат повече подробности.

По отношение на "Соларс Енерджи" на 15 юни в Търговския регистър е вписан именно "Еврохолд България" като едноличен собственик на капитала. Към обедните часове на 18 юни все още прехвърлянето на застрахователния бизнес не е факт.

"Соларс Енерджи" участва с 50% в "Соларис Холдинг" заедно със Sunotec, като това е една от водещите групи в "зелената" енергия у нас с общо 161 мегавата фотоволтаични панели и 282 мегавата системи за съхранение на електроенергия, както и няколко пъти повече мощности в проект. Приходите за 2024 г. са малко под 10 милиона лева.

При завършване на рокадата дружеството ще се присъедини към активите на "Еврохолд", свързани с разпределение, снабдяване и търговия с електроенергия на холдинга, който купи бизнеса на CEZ у нас. Освен това той има и други ВЕИ проекти, както и такива, свързани със зарядната инфраструктура.

"Евроинс" пък е лидер по премиен приход в България към края на 2025 г. с 315 милиона евро или около 14% дял, посочва изданието. Част от дейността е и извън страната.

Fitch държеше под наблюдение "Еврохолд" за евентуално понижаване на кредитния рейтинг заради наближаващ падеж по 70 милиона евро облигации, но след интервенция от страна на "Старком" мониторингът е прекратен.

"Fitch ще оцени окончателните кредитни профили на "Еврохолд" и групата "Старком" след преструктурирането, включително разпределението на дълга в рамките на по-широката група и евентуалните ограничения върху прехвърлянето на парични средства от "Еврохолд" към "Старком", пишат анализаторите.

По информация на Money.bg трансформацията трябва да приключи до края на лятото.