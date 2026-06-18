Португалия продължава да укрепва позициите си като една от най-привлекателните държави за чуждестранни инвестиции в Европа. В момента страната разглежда 85 проекта за преки чуждестранни инвестиции на обща стойност над €22 милиарда, съобщи министърът на икономиката и териториалното сближаване Мануел Кастро Алмейда.

Проектите се анализират от Португалската агенция за търговия и инвестиции (AICEP) и обхващат редица сектори, включително технологии, изкуствен интелект и центрове за данни. Въпреки внушителния размер на инвестиционния портфейл, става дума за инвестиционни намерения и проекти в различна фаза на подготовка, а не за вече реализирани вложения.

Според Кастро Алмейда Португалия продължава да се възползва от репутацията си на политически, икономически и социално стабилна държава. "Португалия се радва на добра репутация и се счита за страна с политическа, икономическа и социална стабилност, която е благоприятна за инвестициите", заяви той.

Част от европейския елит

По думите му 2025 г. е донесла най-високата стойност на инвестиционни договори, подписани чрез AICEP от времето на Autoeuropa насам. Това е проектът, смятан за една от най-значимите индустриални инвестиции в съвременната история на страната.

Положителната тенденция се вижда и в последното проучване на EY за инвестиционната привлекателност на Европа. Според него Португалия е 9-ата най-привлекателна инвестиционна дестинация на континента, като през 2025 г. в страната са обявени 186 проекта за преки чуждестранни инвестиции. Страната е и 8-а в Европа по създадени работни места в резултат на чужди инвестиции, с близо 11 600 нови позиции.

Особено силно е представянето на Португалия в секторите на бъдещето. Страната попада сред 5-те водещи европейски дестинации за инвестиции в изкуствен интелект и центрове за данни - области, които привличат все по-голям интерес от глобалните технологични компании.

Анализатори посочват няколко фактора зад този успех. Сред тях са стратегическото разположение на страната на Атлантическия океан, квалифицираната работна сила, развиващата се технологична екосистема и силните позиции във възобновяемата енергия и устойчивото развитие.

В борба с бюрокрацията

Въпреки това португалските власти признават, че един от основните проблеми пред инвеститорите остава бюрокрацията. Именно затова правителството подготвя мащабна реформа на лицензионните режими, която трябва да съкрати сроковете за одобрение на проекти и да намали административната тежест за бизнеса.

Сред планираните мерки е създаването на единна дигитална платформа, чрез която компаниите ще могат да подават заявления по различни процедури на едно място, вместо да комуникират с множество институции.

"Тази война срещу бюрокрацията има една цел: намаляване на сроковете, премахване на несигурността и намаляване на разходите за тези, които искат да инвестират и да създават богатство", заяви министърът. Наред с административните реформи, държавата разчита и на инструменти за подкрепа на бизнеса чрез Португалската банка за развитие, която предоставя гаранции за финансиране и подпомага достъпа на компаниите до по-евтин капитал.