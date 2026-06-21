Изтичане на данни разкри вътрешната организация на Dialog - достъпно само с покана общество, събрало над 200 представители на световните елити. Списъкът с участници, програма на предстоящото събиране и дори специално създадено за него приложение за запознанства - всичко това вече е публично достояние, след като швейцарската хактивистка maia arson crimew се възползва от слабост в кода на сайта на организацията.

Тя е съоснована през 2006 г. от Питър Тийл и предприемача Аурен Хофман. Тийл - германско-американски инвеститор, съосновател на PayPal и Palantir, пръв инвеститор във Facebook - отдавна надхвърля ролята на технологичен магнат.

Той е мегадонор на республикански кандидати от 2000 г. насам, дари около 1,5 млн. долара за про-Тръмп групи през 2016 г. и се присъедини към преходния екип на Тръмп след изборите. Най-значимата му политическа инвестиция обаче може да е Джи Ди Ванс - когото наставлява, наема, запознава с Тръмп и финансира с рекордните 15 млн. долара за сенатската му кампания в Охайо.

Милиардерът е и известен враг на свободата на словото. Той финансира делото на кечиста Хълк Хоган, което фалира онлайн изданието Gawker. Причината - медията осветли сексуалната ориентация на Тийл. Новат аму фирма Objection пък използва изкуствен интелект за автоматизирани и ускоряване на делата за клевета срещу журналисти.

Тийл е един от идеолозите на т.нар тъмно просвещение - визия за управлявано от технологиите общество, в което право на глас имат само най-богатите. Още през 2009 г. пише: "Вече не вярвам, че свободата и демокрацията са съвместими."

Аурен Хофман на свой ред е свързан с някои от най-големите компании за събиране и препродажба на лични данни в глобален мащаб.

Dialog е практическото измерение на тази визия - форум, на който радикални идеи за промяна на обществото могат да се обсъждат далеч от публичното внимание. И срещу 16 000 долара такса за присъствие.

222 имена

Списъкът за предстоящото събиране през август 2026 г. изброява 222 души, сред тях Илон Мъск, Джаред Кушнър, министърът на финансите Скот Бесент, сенатор Тед Круз и върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас.

В списъка фигурират и генерал Алексус Гринкевич - върховен главнокомандващ на НАТО в Европа и ръководител на Щабa на американските сили в Европа, съоснователят на Palantir Джо Лонсдейл, както и представители на едни от най-големите компании за наблюдение и брокери на данни в САЩ.

В списъка са и личности като Гари Гаспаров и Илон Мъск.

Показателно е, че регистриралите се масово са използвали лични или корпоративни имейл адреси - по този начин комуникацията им остава извън обхвата на законите за публичните записи.

Сред сесиите: от Третата световна война до сексуалния живот

Изтеклите материали описват нестандартна програма за събирането край Дъблин, Ирландия. Тя съчетава стратегии за отбрана с лично развитие - дискусии с имена като "Навигиране на Трета световна война", "Бойни технологии" и "Върнете ядреното оръжие".

Сред другите сесии са "Изгради си секта", "Изгради си партия", "Парите купуват (ли?) щастие" и "Как е сексуалният ви живот?". Доста екстравагантни теми за представителите на глобалния елит.

Сесията "Изгради си секта" е планирана да бъде водена от основателя на християнската мрежова платформа Pray.com. Заглавието кореспондира директно с тезата на Тийл от книгата му "Zero to One" (2014), в която той твърди, че успешните стартъпи наподобяват "малко по-малко екстремни видове секти".

Както често се прави на такива вип форуми, участниците в Dialog са споделили и свои прогнози: вътрешен тероризъм, насочен срещу центрове за данни, появата на AI адвокати за защита в съда и масово изместване на работна ръка от изкуствения интелект. Редом с това членовете прогнозират, че AI ще преструктурира работата, войната, образованието и дори вярата в рамките на няколко години, а "общественото разложение ще продължи да се ускорява".

Адам търси Ева

Разкрита е и платформа за запознанства - dating.dialog.org, рекламирана като създаваща "значими връзки за изключителни хора".

При регистрацията участниците са питани дали "търсят любов" и са предоставяли силно чувствителна лична информация.

Интересен момент е, че Тийл, който е щастливо омъжен хомосексуален мъж, е сред най-големите критици на "моралното падение" на западната цивилизация.

Къде е Джефри?

Това не е първият подобен сюжет с участието на Dialog. Организацията изплува по-рано тази година в документите на Министерството на правосъдието на САЩ, свързани с Джефри Епстийн, където той фигурира в поканата за събирането на Dialog от 2014 г.

Не е ясно дали е присъствал и, ако да, в каква функция е бил. Все пак не е изключено и тогава да е имало панел за сексуалния живот...