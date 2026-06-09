Според Световния доклад на ООН за инвестициите през 2025 година европейската страна, привлякла най-много чуждестранни средства, е Люксембург. Сумата е в размер на 106 милиарда долара, като в нея са включени вложения в местни предприятия и дъщерни дружества, включително инвестиции в акции, реинвестирана печалба и вътрешнофирмено кредитиране.

Според експертите причината е използването на страната като финансов канал, чрез който бизнесите намаляват стойността на данъка, който плащат на по-големите пазари.

На второ място по размер на инвестициите със значителна разлика се нарежда Франция с привлечени повече от 33 милиарда долара през 2024 г. След нея се нареждат Испания (30,5 млрд. долара), Италия (30,5 млрд.) и Швеция (малко над 18 млрд.). От друга страна, Германия, която е най-голямата икономика на континента, е привлякла едва 5,7 милиарда долара, като причината вероятно е в строгите регулации и облагане, обяснява Visual Capitalist.

Изненадващо е, че страни като Швейцария, Великобритания, Ирландия и Белгия отбелязват отрицателен приток на преки чуждестранни инвестиции. Най-засегната е Швейцария, която е изгубила 60,7 милиарда долара. Интересното е, че тя и Ирландия (-39 млрд.) също предлагат по-благоприятни данъчни условия, подобно на Люксембург.

Данните за отрицателен приток от 40 милиарда долара за Великобритания притеснява анализаторите, тъй като Лондон е сред основните финансови пазари в световен мащаб. Причините могат да са както теглене на капитал и продажба на инвестиции, така и погасяване на вътрешнофирмени заеми (от дъщерното дружество към компанията майка).

Според доклада България се нарежда на двадесет и пето място по привлечени чуждестранни инвестиции на континента през 2024 година, като стойността им е малко под 3,1 милиарда долара. Пред нас са Румъния с двойно по-голяма сума, Турция с почти 10,6 млрд., Гърция със 7,3 млрд. и Сърбия с над 5,6 млрд. След нас от съседите ни е единствено Северна Македония, която е привлякла едва 1,36 млрд. долара инвестиции.

Това показва изоставане на България при позиционирането ѝ като благоприятно и сигурно за инвестиции място на световната карта. Причините за това вероятно са свързани с нестабилната политическа обстановка. Важно е да се отбележи, че в доклада за миналата година се разглеждат данните от 2024 г. Тепърва предстои да се види ефектът от влизането на страната в еврозоната, като привличането на по-големи чуждестранни инвестиции беше сред основните доводи за приемането на единната валута.