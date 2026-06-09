Според Световния доклад на ООН за инвестициите през 2025 година европейската страна, привлякла най-много чуждестранни средства, е Люксембург. Сумата е в размер на 106 милиарда долара, като в нея са включени вложения в местни предприятия и дъщерни дружества, включително инвестиции в акции, реинвестирана печалба и вътрешнофирмено кредитиране.

Според експертите причината е използването на страната като финансов канал, чрез който бизнесите намаляват стойността на данъка, който плащат на по-големите пазари.

На второ място по размер на инвестициите със значителна разлика се нарежда Франция с привлечени повече от 33 милиарда долара през 2024 г. След нея се нареждат Испания (30,5 млрд. долара), Италия (30,5 млрд.) и Швеция (малко над 18 млрд.). От друга страна, Германия, която е най-голямата икономика на континента, е привлякла едва 5,7 милиарда долара, като причината вероятно е в строгите регулации и облагане, обяснява Visual Capitalist.

Изненадващо е, че страни като Швейцария, Великобритания, Ирландия и Белгия отбелязват отрицателен приток на преки чуждестранни инвестиции. Най-засегната е Швейцария, която е изгубила 60,7 милиарда долара. Интересното е, че тя и Ирландия (-39 млрд.) също предлагат по-благоприятни данъчни условия, подобно на Люксембург.

Над $120 милиарда инвестиции за развиващи се икономики: Китай укрепва световната си доминация в енергийния преход

Над $120 милиарда в развиващи се икономики: Хегемонът укрепва световните си позиции в доставките на ключови суровини

Разходите са насочени към литий, мед, никел, редкоземни елементи и боксит

Данните за отрицателен приток от 40 милиарда долара за Великобритания притеснява анализаторите, тъй като Лондон е сред основните финансови пазари в световен мащаб. Причините могат да са както теглене на капитал и продажба на инвестиции, така и погасяване на вътрешнофирмени заеми (от дъщерното дружество към компанията майка).

Според доклада България се нарежда на двадесет и пето място по привлечени чуждестранни инвестиции на континента през 2024 година, като стойността им е малко под 3,1 милиарда долара. Пред нас са Румъния с двойно по-голяма сума, Турция с почти 10,6 млрд., Гърция със 7,3 млрд. и Сърбия с над 5,6 млрд. След нас от съседите ни е единствено Северна Македония, която е привлякла едва 1,36 млрд. долара инвестиции.

Това показва изоставане на България при позиционирането ѝ като благоприятно и сигурно за инвестиции място на световната карта. Причините за това вероятно са свързани с нестабилната политическа обстановка. Важно е да се отбележи, че в доклада за миналата година се разглеждат данните от 2024 г. Тепърва предстои да се види ефектът от влизането на страната в еврозоната, като привличането на по-големи чуждестранни инвестиции беше сред основните доводи за приемането на единната валута.

Турция привлича инвестиции за милиарди от големи технологични компании

Наша съседка привлича инвестиции за милиарди от големи технологични компании

Страната си е поставила за цел да се утвърди като привлекателна дестинация за центрове за данни и изкуствен интелект до 2030 г.