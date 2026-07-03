Столичното летище "Васил Левски" става база за осми самолет на Wizz Air, съобщиха от авиокомпанията. С него базираните в страната машини на нискотарифния превозвач стават общо единадесет - три от тях са на летището във Варна.

Моделът е Airbus A321neo - машина от последно поколение с брой на местата, който се доближава до този при пpeзoĸeaнcĸитe пoлeти. Миналата година компанията заяви, че залага на тях за постигане на целите си за устойчиво разрастване и намаляване на разходите.

В края на януари Wizz Air обяви, че инвестицията в осмия самолет надвишава 100 милиона евро, като се очаква да създаде 40 директни и 350 индиректни работни места в столицата. Заедно с пристигането на самолета стартират и директни полети от столицата до Будапеща и Родос, а миналия месец бяха обявени още 11 нови летни маршрута.

"Базирането на нашия осми самолет в София е още една важна стъпка, която затвърждава дългосрочния ни ангажимент към България и българските пътници. Продължаваме последователно да инвестираме в развитието си в страната, като разширяваме мрежата си и създаваме повече възможности за достъпни и удобни пътувания", коментира Салваторе Габриеле Империале - мениджър "Корпоративни комуникации".

В момента авиокомпанията обслужва 71 маршрута до 20 държави от България до дестинации в Европа, Близкия изток и Северна Африка. През този летен сезон ще се изпълняват 144 полета седмично от София, като е планиран ръст от 61% на броя места спрямо миналото лято.