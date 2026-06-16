Ден след представянето на третия си самолет във Варна, Wizz Air обяви 13 нови маршрута от София за този летен сезон. Така туристите ще могат да пътуват до 39 дестинации в 19 държави, като седмично ще бъдат изпълнявани 144 полета.

Част от маршрутите - до Римини, Ламеция Терме, Сантандер и Палма де Майорка - стартираха още през март. Сред новите дестинации това лято са Алгеро (Италия), Краков и Корфу, чието изпълняване започва този месец, както и Родос и Тирана, които се очакват през юли. Тогава ще стартират и полети от и до Будапеща - четири дни през лятото и всекидневни през зимния сезон.

От 20-ти септември от София ще може да се лети и до Берлин, а от октомври - до Шарм ел-Шейх и Хургада в Египет. Част от маршрутите се очаква да се трансформират в целогодишни.

Източник: money.bg

От авиокомпанията отбелязаха, че към днешна дата през 2026 година са осъществили повече от 7,7 хиляди полета от и до страната, като 5600 от тях са свързани със София. Това е над 20% увеличение в сравнение с предходната година. Капацитетът на места пък е нараснал с над 46%, надвишавайки 5 милиона. С това европейският оператор заема най-голям пазарен дял в България - 32%, отбеляза Салваторе Габриеле Империале - мениджър "Корпоративни комуникации".

Въпреки това, на този етап компанията не обмисля вътрешни полети на територията на страната.

Трети самолет и рекорден брой маршрути от Варна

Освен обявяването на новия самолет в морската столица, превозвачът за първи път у нас извърши наземно обслужване на полет с преобладаващо електрифицирани средства, съобщават от пресслужбата на компанията оператор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

Wizz летят от и до Варна от 2007 г., а от 9 години имат и своя база на летището.

За първи път авиокомпанията предлага полети до 22 маршрута от/до Летище Варна: Берлин, Дортмунд, Хан, Хамбург, Меминген, Нюрнберг (Германия), Лондон Лутън (Великобритания), Тел Авив (Израел), Айндховен (Нидерландия), Шарлероа (Белгия), Братислава (Словакия), Бергамо, Рим (Италия), Варшава, Вроцлав, Гданск, Катовице (Полша), Будапеща, Дебрецен (Унгария), Атина (Гърция), Париж Бове (Франция), както и Барселона (Испания).

Добавянето на още една машина е сериозна инвестиция в местната икономика и създава допълнителна квалифицирана заетост.

Източник: money.bg

Следващият месец компанията ще добави осми самолет към базата си в София. Предстои да се вземе решение дали ще остане и през зимния сезон: "зависи от пазара - ако пътниците възнаградят нашия ангажимент и нашия маршрут, защо не? Но нека видим какво ще се случи това лято", обяви Салваторе Империале.

Той коментира и новото партньорство на Wizz Air с компанията на Илон Мъск Starlink за осигуряване на интернет на борда на самолетите. "Нашите очаквания са да приключим с инсталирането на всички компоненти в цялата флотилия до края на 2027 г., тъй като ще започнем през януари... най-новите ще пристигнат вече оборудвани." На този етап обаче не може да се коментира цена и условия на ползване.

По отношение на решението на европейските власти за включването на ръчния багаж в цената на стандартния билет от компанията коментираха: "Ако трябва да го включим, както е при национален превозвач в Италия или в България, със сигурност ще увеличим цената. Защото, разбирате, това е рискът... за нас е много трудно да поддържаме разходите." Въпреки това, от компанията обявиха, че поддържат диалог с институциите и се надяват доводите им да бъдат взети под внимание.