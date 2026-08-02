През 1975 г. Канада открива летище Mirabel с амбицията то да се превърне в най-големия авиационен хъб на планетата. Три десетилетия по-късно амбициозният проект се срива под тежестта на грешни изчисления загуби за милиони долари. Летището остава празно.

Проектът дори "печели" срамната титла за най-скъпия провал в историята на страната. Все пак, вместо да разруши терминалите, правителството трансформира пистите в холивудски декор за филма "Терминалът" с Том Ханкс.

Днес Mirabel се е превърнал в индустриален парк, където гигантът Airbus сглобява своите самолети A220. През 2018 г. главната писта е приела над 24 000 полета и 107 660 тона товари, пише изданието ISkies+.

Началото на летище Mirabel

В края на 60-те Монреал и Торонто се борят за икономическо надмощие в Канада. Правителството на Пиер Трюдо, от своя страна, планира грандиозен проект за Летните олимпийски игри, които ще се състоят през 1976 г.

Експертите тогава твърдят, че Монреал ще се превърне в главната трансатлантическа врата на Северна Америка и ще обслужва над 50 милиона пътници годишно. За целта държавата отчуждава огромната територия от 390 квадратни километра площ.

Източник: The AirportHistory Collection Проект от тогава на бъдещото летище

Това е по-голяма територия от самия град Монреал.

Новото международно летище Mirabel трябва да разполага с 6 писти и 6 гигантски терминала. Цената на строителството надхвърля половин милиард канадски долара.

Финансов кошмар

Летището е построено на цели 40 километра от центъра на Монреал. Обещаната високоскоростна железопътна линия (TRAP) така и не бива финансирана.

Пътниците са принудени да разчитат на алтернативен транспорт до града.

Правителството задължава всички международни полети да кацат на Mirabel, но оставя вътрешните полети на старото летище "Дорвал", днешното Montréal-Trudeau. Идеята не е добра.

Така пътуващите, прекачващи се от европейски полет за друг канадски град, трябва да вземат багажа си, да пътуват над час с автобус до другото летище и да преминават през проверки отново.

Източник: The AirportHistory Collection Маршрутите, минаващи през летището, в средата на 70-те

През 70-те години се появяват новите Boeing 747, които вече могат да летят от Европа директно до Торонто, Чикаго или Ню Йорк, без да се налага прекачване или презареждане в Монреал.

Авиокомпаниите започват открит бойкот. Чуждестранните превозвачи принуждават правителството да ги пусне обратно на старото летище. И така, към края на 90-те години Mirabel обслужва едва по няколкостотин пътници на ден, докато капацитетът му е за десетки хиляди.

Mirabel е на загуба с десетки милиони долари всяка година. Парите отиват за ток, отопление и поддръжка на празните терминали и писти. През 2004 г. от летището излита последният пътнически полет.

Помощ от Холивуд

Първата глътка въздух идва от може би най-неочакваното място. Холивуд.

Стивън Спилбърг заснема сцени от филма "Терминалът" именно тук. Летището е използвано за външните кадри на самолетите, пистите и част от зоните за багаж и ескалатори, където се виждат истински самолети на канадски авиолинии.

Следват снимките на редица други филми като "Почти прочути" и "Първичен код". Киноиндустрията започва да плаща наеми за пространствата на Mirabel.

Канадското правителство решава да спре да гледа на Mirabel като на пътнически хъб и решава да го превърне в промишлена и карго зона. Територията около пистите е отдадена на частни оператори и индустриални инвеститори при символични условия.

Сделката за 1 долар е юридически механизъм, при който държавата се отървава от милионните разходи за поддръжка на губещо съоръжение, прехвърляйки целия финансов риск върху частен инвеститор срещу ангажимент за мащабни инвестиции и нови работни места. И идеята сработва.

Нов живот за летището

Mirabel разполага с нещо, което малко летища по света могат да предложат. А именно гигантски писти, готови да приемат най-тежките товарни самолети, и огромни площи за изграждане на халета.

Канадският гигант Bombardier изгражда тук основните си заводи за разработване на новите си пътнически самолети CSeries. По-късно европейският концерн Airbus купува мажоритарния дял в програмата и превръща Mirabel в глобалния си център за сглобяване на хитовия модел Airbus A220.

Източник: GettyImages

Зоната е прекръстена на YMX International Aerocity of Mirabel. Днес там са разположени заводи за авиационни двигатели на Pratt & Whitney, центрове за поддръжка, карго терминали и тестови площадки за ново поколение водородни технологии и дронове.

Терминалната сграда в крайна сметка е съборена през 2014 г., за да освободи място за още индустриални халета. Днес само в заводите на Airbus на територията на летището работят над 4600 висококвалифицирани инженери и техници. Общият икономически ефект от зоната надхвърля 40 милиарда долара.