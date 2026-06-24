Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) нареди спешни проверки на 16 самолета Airbus A380, след като в крилото на един от тях са открити пукнатини в ключов структурен елемент, съобщават световните агенции.. 15 от засегнатите машини се експлоатират от базираната в Дубай авиокомпания Emirates, а една - от австралийската Qantas.

Директивата за летателна годност, влязла в сила веднага, задължава пет самолета на Emirates да преминат инспекция преди следващия им полет.

Останалите 11 машини, включително самолетът на Qantas, трябва да бъдат проверени в рамките на 25 полетни цикъла.

Какво е открито

Проверките са съсредоточени върху средната надлъжна греда на крилото - конструктивен елемент, разпределящ натоварванията по време на полет, излитане и кацане. Установените микропукнатини могат да се образуват от умора на материала и, ако бъдат пренебрегнати, да застрашат структурната цялост на крилото.

"Констатирано е, че пукнатините по определени самолети могат да намалят структурната устойчивост на крилото", се посочва в съобщението на EASA.

От Airbus са потвърдили необходимостта от допълнителна специализирана инспекция.

EASA не е наредила изземване от експлоатация на целия флот от A380, тъй като засега няма данни за широко разпространен проблем. Спешните директиви на агенцията обаче са рядкост и се издават само при реална заплаха за летателната годност на засегнатите машини.

Не е за първи път A380 е изправен пред подобна ситуация. През 2012 г. EASA нареди глобални проверки на всички машини заради друг тип пукнатини по крилата.

Бъдещето на A380

Ако се докаже умора на метала, това може да означава мащабна и скъпа подмяна на възли и компоненти, за да се избегне предсрочно прекратяване от експлоатация. На този етап това изглежда относително слабо вероятно.

Над 150 самолета от типа са в експлоатация 11 авиокомпании, а тази година е възможно да бъдат "пенсионирани" само най-старите машини на Singapore Airlines. Emirates - най-големият оператор на A380 в света, потвърди плановете си до края на 2026 г. да използва активно 110 машини и да ги експлоатира до 2041 г.

Корейската авиокомпания Korean Air, от своя страна, е принудена да задържи A380 в експлоатация с години по-дълго от планираното заради трайни закъснения в доставките на нови самолети.

Производството на A380 беше преустановено от Airbus през 2021 г. поради липса на нови поръчки. Самолетът, влязъл в редовна експлоатация през 2007 г., продължава да бъде флагман на едни от най-натоварените дълги маршрути в света.