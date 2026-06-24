Европейският съюз и Казахстан са подписали нови търговски споразумения на обща стойност близо $1 милиард. Това стана ясно по време на бизнес кръгла маса в Брюксел, където президентът Касим-Жомарт Токаев представи развитието на икономическите отношения между страната и европейския блок. Макар че подробности за отделните договорености не бяха обявени, Токаев уточни, че те са пореден знак за задълбочаващото се икономическо сътрудничество между Казахстан и ЕС.

По негови данни Европейският съюз остава най-големият търговски и инвестиционен партньор на страната, като двустранният стокообмен е надхвърлил $45 милиарда през 2025 г. Към момента, около 4000 европейски компании развиват дейност в Казахстан, сред които Airbus, Polpharma Group, Air Liquide, Škoda Group и Alstom.

Транспортна свързаност

Съществен акцент в изказването на президента беше поставен върху транспортната свързаност между Европа и Азия. Казахстан е инвестирал над $35 милиарда в транспортна и логистична инфраструктура през последните 15 години, включително в модернизацията на пристанищата Актау и Курик на Каспийско море.

Токаев посочи, че развитието на Транскаспийския международен транспортен маршрут, известен като Средния коридор, съвпада с целите на европейската инициатива Global Gateway. Маршрутът се разглежда като алтернатива за търговски потоци между Европа и Азия, а според казахстанските данни обемът на превозваните товари по него се е увеличил пет пъти през последните 6 години.

По време на визитата бяха подписани и споразумения между Банката за развитие на Казахстан, Европейската инвестиционна банка и международни финансови институции за подкрепа на бъдещи инфраструктурни и логистични проекти.

Казахстан се опитва да привлече повече чуждестранни инвестиции чрез регулаторни и дигитални реформи. Според Токаев икономиката на страната е нараснала с 6,5% през миналата година, а БВП е надхвърлил $305 милиарда.