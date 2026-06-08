Бизнесът на Amazon за облачни технологии - Amazon Web Services, обяви разширяване на дейността си в Турция. Компанията стартира услугата Local Zone, която позволява по-лесно и бързо изпълняване на командите и широкообхватен достъп до услугите на компанията, съобщава Daily Sabah.

Ключовите характеристики включват облачни сървъри от седмо поколение, възможности за локално съхранение и високоскоростна връзка с региона AWS Europe с център Франкфурт. От компанията уверяват, че няма опасност от компрометиране на данните, тъй като сървърите за съхранение на информация ще бъдат на територията на страната. Според медията страната е сред малкото райони, които предлагат локалната услуга.

Очаква се от нея да се възползват най-вече на финансовите институции, брокерските компании, производството, здравните заведения, образователните платформи, медиите и местния бизнес. Сред първите потребители на локалната зона в Истанбул е ForInvest, която обработва значителна част от данните за фондовия пазар на Borsa Istanbul.

С това Турция затвърждава статута си на привлекателна дестинация за инвестиции от страна на големи технологични компании. Основната причина за това е стратегическото ѝ географско разположение и утвърждаването ѝ като "мост" между Европа и Азия.

В края на миналата година Google Cloud също обяви инвестиция от 3 милиарда долара в партньорство с местната Turkcell, като се очаква услугата да заработи най-рано през 2028 г.

Засилването на присъствието на двете големи компании в кратък срок от време не е случайно. Министърът на промишлеността и технологиите заяви, че Турция си е поставила за цел да привлече 10 милиарда долара инвестиции в центрове за данни и изкуствен интелект до 2030 г.

"Тази стъпка подкрепя не само нашата стратегия за изкуствен интелект, но и целта ни да позиционираме Турция като водеща дигитална икономика. Очакваме инвестицията на AWS да помогне на бизнеса да успее, като същевременно генерира икономически ползи, повишаване на ефективността и конкурентни предимства за нашата страна", коментира той пред местната медия.

Очаква се работата на управляващите в тази посока и инвестициите на двата технологични гиганта да привлекат и други големи компании, които не само ще последват примера им, но дори ще се възползват от новите услуги.