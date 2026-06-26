От създаването на най-известната социална мрежа до днес Марк Зукърбърг винаги успява да усети тенденциите в технологичния свят, а когато не ги създава - ги купува. Засега обаче изостава сериозно в битката за изкуствения интелект и дори преструктурирането и привличането на най-големите таланти в сектора не успяват да стопят разликата. На този фон Meta планира навлизането на съвсем нов и бързоразвиващ се пазар.
Според New York Times Зукърбърг е дал разрешение за разработването на приложение за прогнози с работно име Arena, което ще се позиционира извън портфолиото на технологичния гигант. В начален етап се предвижда потребителите да печелят точки, а не пари, при правилни предположения за резултати спортни състезания, политически развития и движения на фондовия пазар. Надали обаче точковата система ще остане за дълго време.
Протичащото в момента Световно първенство по футбол е доказателство за нарасналата популярност на платформи като Polymarket и Kalshi, които са реализирали рекордни печалби тази година, пише Euronews. Те представляват близо 90% от пазарния дял в сектора, а приходите им за 2025 година възлизат на 44 милиарда долара.
Зукърбърг преподрежда Meta около изкуствения интелект
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Платформите работят на принципа на финансовите борси, където хората купуват и продават договори или залози, обвързани с резултата от събития в реалния свят - от точки на мачове до датата на смъртта на известна личност. Печалбата е отражение на реалната и прогнозираната вероятност, като се изчислява на база коефициент.
Интересното е, че голяма част от потребителите твърдят, че по време на избори, прогнозите в платформите са по-точни, отколкото тези на социологическите агенции, заради заложената сума.
Потенциала на този пазар е подкрепен и от Нюйоркската фондова борса, която инвестира 2 милиарда долара в Polymarket през 2020 година. Резултатите на Kalshi за 2026 година пък показват, че приходите на дигиталните платформи са значително повече от традиционните букмейкъри.
От друга страна, не липсват и рискове като злоупотреба с вътрешна информация, увеличаване на броя на хазартнозависимите и опасност от съдебни дела. Според New York Times Polymarket е публикувал стотици неверни и подвеждащи постове в социалните медии, а Politico разкрива кампания за плащане на инфлуенсъри за популяризиране на предполагаемата точност на платформата.
Планът на Зукърбърг да навлезе на един от най-интересните, бързоразвиващите и пристрастяващите пазари показва явна стратегия за диверсифициране на проектите, докато Meta инвестира милиарди в неуспешните засега опити да се наложи като ключов играч на полето на изкуствения интелект.